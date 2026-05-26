Евакуація з Києва: очільник МВС відповів, чи потрібно їхати з міста

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на суспільний резонанс навколо питання про те, чи варто жителям столиці залишати місто напередодні обіцяних Росією нових "системних ударів".

Це запитання йому поставили журналісти "Новини.LIVE" під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

"Це ми вже, напевно, перефразуємо фразу, яку було сказано півроку тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз", — відповів Клименко.

На відміну від міністра МВС, екс-глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що тим, у кого нерви вже на межі, "треба взяти паузу від життя в Києві".

Він попередив, що в столиці буде "гучно", а також радить не ігнорувати правила безпеки та бути психологічно готовими до нових руйнувань.

25 травня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Києву і попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва.

Після її заяви з'явилося офіційне повідомлення від МЗС РФ, в якому Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву і пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК. Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив, що РФ "можуть довести" до використання такої зброї, яка "не залишає сліду ні від кого". Інших деталей глава Держдуми РФ не озвучив.

У ніч на 24 травня ЗС РФ завдала одного з наймасштабніших ударів по Києву. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни застосували майже сотню різних засобів ураження: близько 650 дронів і 50 ракет. Більшість дронів і ракет летіли по столиці: загорівся Лук'янівський ринок і ТЦК "Квартал", обвалилася частина п'ятиповерхівки, почалися пожежі в різних частинах міста.

Удень 26 травня з'явилася реакція Китаю на погрози РФ щодо килимових бомбардувань Києва. У китайському МЗС заявили, що краще такого не робити.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров анонсував серію нових ударів по Києву і застеріг іноземних дипломатів, де їм краще не перебувати під час обстрілів Києва.