Эвакуация из Киева: глава МВД ответил, нужно ли уезжать из города

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на общественный резонанс вокруг вопроса о том, стоит ли жителям столицы покидать город в преддверии обещанных Россией новых "системных ударов".

Этот вопрос ему задали журналисты "Новини.LIVE" во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".

"Это мы уже, наверное, перефразируем фразу, которая была сказана полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, вероятно, не уедут и сейчас", — ответил Клименко.

В отличие от министра МВД, экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что тем, у кого нервы уже на пределе, "надо взять паузу от жизни в Киеве".

Он предупредил, что в столице будет "громко", а также советует не игнорировать правила безопасности и быть психологически готовыми к новым разрушениям.

Відео дня

25 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и в дальнейшем будет наносить удары по Киеву и предупреждать об этом иностранные дипломатические представительства.

После ее заявления, появилось официальное сообщение от МИД РФ, в котором Россия объявила о начале новых "ударов возмездия" по Киеву и пригрозила атаками по "центрам принятия решений" и предприятиям украинского ВПК. Глава Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что что РФ "могут довести" до использования такого оружия, которое "не оставляет следа ни от кого". Других деталей глава Госдумы РФ не озвучил.

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесла один из самых масштабных ударов по Киеву. Согласно данным Воздушных сил, россияне применили почти сотню различных средств поражения: около 650 дронов и 50 ракет. Большинство дронов и ракет летели по столице: загорелся Лукьяновский рынок и ТЦК "Квартал", обвалилась часть пятиэтажки, начались пожары в разных частях города.

днем 26 мая появилась реакция Китая на угрозы РФ относительно ковровых бомбардировок Киева. В китайском МИД заявили, что лучше такого не делать.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал серию новых ударов по Киеву и предостерег иностранных дипломатов, где им лучше не находиться во время обстрелов Киева.