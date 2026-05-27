Траса покинутих авто: що відбувається на молдовській ділянці дороги Одеса-Рені (відео)

Покинуті цивільні авто помітили очевидці в Паланку, семикілометровій транзитній ділянці траси Одеса-Рені.

Кадри залишених легковиків на узбіччях траси, що проходить через Молдову і дає змогу дістатися до півдня Одеської області, оскільки міст через Дністровський лиман пошкоджено, опублікували очевидці. Кадрами поділився паблік "Курс Одеса".

На думку користувачів, чоловіки, заїхавши на цю ділянку, залишають свої авто, щоб втекти з України за кордон.

Одеське видання "Думская" ще 2024 року писало про подібну практику. Тоді у квітні правоохоронці затримали прикордонника, який за хабарі в розмірі $1000 виписував чоловікам картки для проїзду транзитною територією.

Потрапляючи до транзитної зони військовозобов'язані кидали автівки та тікали до Молдови. Тоді в мережі публікували схоже відео, де вздовж проїжджої частини стояли щонайменше 10 залишених авто.

