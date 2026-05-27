Трасса брошенных авто: что происходит на молдавском участке дороги Одесса-Рени (видео)

Брошенные гражданские авто заметили очевидцы в Паланке, семикилометрововм транзитном участке трассы Одесса-Рени.

Кадры оставленных легковушек на обочинах трассы, проходящей через Молдову и позволяющей добраться до юга Одесской области, так как мост через Днестровский лиман поврежден, опубликовали очевидцы. Кадрами поделился паблик "Курс Одесса".

По мнению пользователей, мужчины, заехав на этот участок, оставляют свои авто, чтобы сбежать из Украины за границу.

Одесское издание "Думская" еще в 2024 году писало о подобной практике. Тогда в апреле правоохранители задержали пограничника, который за взятки в размере $1000 выписывал мужчинам карточки для проезда по транзитной территории.

Попадая в транзитную зону военнообязанные бросали машины и убегали в Молдову. Тогда в сети публиковали похожее видео, где вдоль проезжей части стояли по меньшей мере 10 оставленных авто.

Відео дня

На сегодня в Украине — около двух миллионов военнообязанных, которые не обновили свои воинско-учетные документы. В правительстве придумали, как вывести их в тени.

Напомним, лидер чешского движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в ЕС относительно возможного прекращения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Также сообщалось, может ли Европа вернуть домой украинцев призывного возраста.