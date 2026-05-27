Справжнє диво: у завалах музею "Чорнобиль" співробітники знайшли десятки вцілілих експонатів (фото)

Співробітники Національного музею "Чорнобиль", істотно пошкодженого російськими окупантами під час обстрілу Києва 24 травня, продовжують ретельно шукати серед завалів цінні експонати, сподіваючись повернути бодай частину найціннішої експозиції.

На сьогодні відомо про 30 врятованих експонатів, повідомляють на сторінці музею в соцмережі.

"Наші співробітники зробили неможливе. Під час пошукових робіт безпосередньо з розбитого, засипаного уламками експозиційного залу вдалося вирвати і зберегти близько 30 безцінних артефактів. Знайти їх уцілілими під тонами бетону — це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням. Кожна піднята з пилу пам'ятка — це як ковток свіжого повітря для всього музею", — ідеться в публікації.

Співробітники обережно розбирають завали в пошуках уцілілих експонатів Фото: Facebook

Разом із пам'ятними речами співробітники знайшли і шматки металу від ракети, що влучила в будівлю, які він назвав "німим свідком воєнного злочину".

Відео дня

Команда музею не збирається зупинятися і продовжує розбирати завали і сантиметр за сантиметром просівати уламки, щоб знайти інші вцілілі музейні предмети.

З останніх знайдених експонатів — печатка Чорнобильського річкового порту.

Знайдено печатку Чорнобильського річкового порту Фото: Facebook

Команда музею щиро радіє кожній врятованій речі Фото: Facebook

"Кожна врятована сьогодні річ — це наш маніфест. Це доказ того, що нашу культуру не можна розстріляти або поховати під бетоном. Вона житиме. Нам надходить неймовірна кількість повідомлень зі словами підтримки. Дякую кожному! Вистоїмо. Знайдемо все до останнього. Відбудуємо", — запевнили співробітники.

Раніше вони повідомляли про те, що внаслідок удару близько 40% експонатів саме з експозиційної зали знищено.

"Це унікальні свідчення історії та пам'ятки, які, на жаль, відновити вже неможливо", — підкреслили в музеї.

Національний музей "Чорнобиль" у Києві лише відкрився після масштабної реставрації 27 квітня цього року. Його було оновлено з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет і 549 безпілотників.

Крім музею "Чорнобиль", пошкоджень також зазнали Національний художній музей і Київська мала опера. Вибуховою хвилею вибило вікна фасаду та вхідної групи будівлі Українського дому.

Нагадаємо, ворожий дрон влучив у музей імені Лазаревського в Конотопі, суттєво його пошкодивши.

Також повідомлялося, коли Росія може повторити удар по Києву.