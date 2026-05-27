Настоящее чудо: в завалах музея "Чернобыль" сотрудники нашли десятки уцелевших экспонатов (фото)

Сотрудники Национального музея "Чернобыль", существенно поврежденного российскими оккупантами во время обстрела Киева 24 мая, продолжают скурпулезно искать среди завалов ценные экспонаты в надежде вернуть хоть часть ценнейшей экспозиции.

На сегодняшний день известно о 30 спасенных экспонатах, сообщается на странице музея в соцсети.

"Наши сотрудники совершили невозможное. Во время поисковых работ непосредственно из разбитого, засыпанного обломками экспозиционного зала удалось вырвать и сохранить около 30 бесценных артефактов. Найти их уцелевшими под тонами бетона – это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждая поднятая с пыли достопримечательность — это как глоток свежего воздуха для всего музея", — говорится в публикации.

Сотрудники осторожно разбирают завалы в поисках уцелеших экспонатов Фото: Facebook

Вместе с памятными вещами сотрудники нашли и куски металла от попавшей в здание ракеты, которые он назвали "немым свидетелем военного преступления".

Команда музея не собирается останавливаться и продолжает разбирать завалы и сантиметр за сантиметром просеивать обломки, чтобы найти другие уцелевшие музейные предметы.

Из последних найденных экспонатов — печать Чернобыльского речного порта.

Найдена печать Чернобыльского речного порта Фото: Facebook

Команда музея искренне радуется каждой спасенной вещи Фото: Facebook

"Каждая спасенная сегодня вещь – это наш манифест. Это доказательство того, что нашу культуру нельзя расстрелять или похоронить под бетоном. Она будет жить. Нам поступает невероятное количество сообщений со словами поддержки. Спасибо каждому! Выстоим. Найдем все до последнего. Отстроим", — заверили сотрудники.

Ранее они сообщали о том, что в результате удара около 40% экспонатов именно из экспозиционного зала уничтожены.

"Это уникальные свидетельства истории и памятки, которые, к сожалению, восстановить уже невозможно", — подчеркнули в музее.

Национальный музей "Чернобыль" в Киеве лишь открылся после масштабной реставрации 27 апреля этого года. Он был обновлен по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме музея "Чернобыль", повреждения также получили Национальный художественный музей и Киевская малая опера. Взрывной волной выбило окна фасада и входной группы здания Украинского дома.

