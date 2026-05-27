Обгоріла, але незломлена: у Києві кішка три дні провела під завалами на Лук'янівці (відео)

Від терористичної атаки ЗС РФ на Київ у ніч на 24 травня постраждали не тільки люди, а й тварини.

Три дні провела під завалами промзони на Лук'янівці у столиці кішка, яка на четверту добу змогла виповзти на з пилу та уламків, розповіли зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group.

"Уся в опіках, у будівельному пилу, виснажена й мовчазна, десь ховала свій біль усі ці дні. І, незважаючи на пережите, залишалася граціозною. Дикою. Живою. Неприборканою, як сама природа. Ракета вартістю в багаторічний бюджет невеликого міста прийшла вбивати звичайну київську кішку. Руйнувати її життя. Так буває, коли ненависть до чужого життя стає важливішою за турботу про власних людей", — ідеться в публікації.

Кішка у важкому стані. На опублікованих кадрах видно, наскільки сильно вона постраждала, проте тварина хоче жити. Її назвали Артемідою, ім'ям, яке символізує силу, витривалість і волю до життя.

Зараз тварина у ветеринарній клініці, і всі небайдужі можуть долучитися до її порятунку, адже найстрашніше вона вже пройшла, а тепер її життя залежить від людської доброти.

За інформацією KARG, після масштабної атаки на Київ було врятовано чимало тварин і навіть птахів. Наприклад, осиротіле вороня, пташина сім'я якого не вижила. Також вдалося врятувати пташеня голуба, яке, мабуть, жило на даху одного з пошкоджених будинків. Крук і їжак отримали контузії.

Котів, яких евакуювали з місць прильотів, власники потім забрали самостійно. Троє тварин проходять лікування.

