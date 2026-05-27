Обгоревшая, но несломленная: в Киеве кошка три дня провела под завалами на Лукьяновке (видео)

От террористической атаки ВС РФ на Киев в ночь на 24 мая пострадали не только люди, но и животные.

Три дня провела под завалами промзоны на Лукьяновке в столице кошка, которая на четвертые сутки смогла выползти на из пыли и обломков, рассказали зоозащитники Kyiv Animal Rescue Group.

"Вся в ожогах, в строительной пыли, истощенная и молчаливая, где-то прятала свою боль все эти дни. И, несмотря на пережитое, оставалась грациозной. Дикой. Живой. Необузданной, как сама природа. Ракета стоимостью в многолетний бюджет небольшого города пришла убивать обычную киевскую кошку. Разрушать ее жизнь. Так бывает, когда ненависть к чужой жизни становится важнее заботы о собственных людях", — говорится в публикации.

Кошка в тяжелом состоянии. На опубликованных кадрах видно, насколько сильно она пострадала, однако животное хочет жить. Ее назвали Артемидой, именем, которое символизирует силу, выносливость и волю к жизни.

Сейчас животное в ветеринарной клинике, и все неравнодушные могут присоединиться к ее спасению, ведь самое страшное она уже прошла, а ее жизнь зависит от человеческой доброты.

По информации KARG, после масштабнейшей атаки на Киев были спасены немало животных и даже птиц. Например, осиротевший вороненок, птичья семья которого не выжила. Также удалось спасти птенца голубя, который, видимо, жил на крыше одного их поврежденных домов. Ворон и еж получили контузии.

Котов, которых эвакуировали с мест прилетов, владельцы затем забрали самостоятельно. Трое животных проходят лечение.

Напомним, 24 июня прошлого года в Киеве спасли кота, который пробыл под завалами 10 часов, разрушенного российской армией в ночь на 23 июня.

