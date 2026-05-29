Отримати український паспорт за кордоном стане простіше, — Сибіга

Отримати паспорт українцям, які зараз перебувають за кордоном, тепер буде швидше і менш бюрократично.

У цьому запевнив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду в парламенті, передають "Новини.LIVE".

За його словами, оформлення паспорта — найбільш затребувана консульська послуга серед наших співвітчизників за кордоном і становить 61% від усіх звернень. У зв'язку з цим МЗС вирішило максимально дебюрократизувати процедуру і прискорити доставку паспортів.

"Ми домоглися, що в нас уже немає жодних перешкод із бланками. Раніше це було, зараз цього немає... Ми суттєво скоротили термін доставки паспортів. Ми також максимально автоматизуємо процес, дебюрократизуємо його. Ми активно працюємо, і я переконаний, що в короткій перспективі це відчують наші співгромадяни за кордоном", — підкреслив Сибіга.

Серед основних проблем, з якими українці стикаються під час оформлення паспорта за кордоном, міністр назвав чергу. Саме на неї скаржаться співгромадяни в консульствах.

"Черга у нас електронна, багато зловживань. Ми звертаємося до наших компетентних органів допомогти нам. Ми паралельно впроваджуємо й особистісну чергу для певних категорій громадян", — пояснив чиновник.

Він пообіцяв, що й надалі його відомство за будь-яких обставин працюватиме над скороченням термінів отримання паспорта, щоб забезпечити права українців за кордоном.

Сибіга також уточнив, що зараз за кордоном перебувають уже близько 8 мільйонів українців.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном мають окремі вимоги для оформлення закордонного паспорта. Зокрема, вони мають подати електронний військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+".

Документ має бути сформований в останні 72 години до моменту подання звернення, щоб підтверджувати свою актуальність.

Також повідомлялося, що нещодавно на сайті Кабміну з'явилася петиція з пропозицією повернути в паспорти та свідоцтва про народження українців графи "національність".