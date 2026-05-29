Получить украинский паспорт за границей станет проще, — Сибига

Получить паспорт украинцам, которые сейчас находятся за границей, теперь будет быстрее и менее бюрократично.

В этом заверил министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству в парламенте, передают "Новини.LIVE".

По его словам, оформление паспорта — наиболее востребованная консульская услуга среди наших соотечественников за рубежом и составляет 61% от всех обращений. В связи с этим МИД решил максимально дебюрократизировать процедуру и ускорить доставку паспортов.

"Мы добились, что у нас уже нет икаких препятствий с бланками. Раньше это было, сейчас этого нет… Мы существенно сократили скрок доставки паспортов. Мы также максимально автоматизируем процесс, дебюрократизируем его. Мы активно работаем, и я убежден, что в короткой перспективе это ощутят наши сограждане за границей", — подчеркнул Сибига.

Відео дня

Среди основных проблем, с которыми украинцы сталкиваются во время оформления паспорта за границей, министр назвал очередь. Именно на нее жалуются сограждане в консульствах.

"Очередь у нас электронная, много злоупотреблений. Мы обращаемся к нашим компетентным органам помочь нам. Мы параллельно внедряем и личностную очередь для определенных категорий граждан", — объяснил чиновник.

Он пообещал, что и в дальнейшем его ведомство будет при любых обстоятельствах работать над сокращением сроков получения паспорта, чтобы обеспечить права украинцев за границей.

Сибига также уточнил, что сейчас за границей находятся уже около 8 миллионов украинцев.

Напомним, мужчины в возрасте с 18 до 60 лет за рубежом имеют отдельные требования для оформления загранпаспорта. В частности, они должны подать электронный военно-учетный документ через приложение "Резерв+".

Документ должен быть сформирован в последние 72 часа до момента подачи обращения, чтобы подтверждать свою актуальность.

Также сообщалось, что недавно на сайте Кабмина появилась петиция с предложением вернуть в паспорта и свидетельства о рождениях украинцев графы "национальность".