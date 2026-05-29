У МОЗ повідомили про постачання життєво важливого препарату від сказу: скільки доз отримали

У травні в ЗМІ широко обговорювалася тема можливої нестачі в Україні антирабічного імуноглобуліну, препарату, який допомагає запобігти ризику зараження сказом після укусу інфікованої тварини.

Раніше Міністерство охорони здоров'я спростовувало цю інформацію, запевнивши, що в країні немає дефіциту препарату, а сьогодні, 29 травня, повідомило про надходження в країну 5500 флаконів антирабічного імуноглобуліну, закуплених Всесвітньою організацією охорони здоров'я за підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва.

Україна отримала його як гуманітарну допомогу за запитом Міністерства охорони здоров'я, призначену для медустанов областей, які надають антирабічну допомогу. Розподіл і розвезення між областями стартує з 1 червня за координації Центру громадського здоров'я.

Антирабічний імуноглобулін використовують для екстреної профілактики сказу у випадках високого ризику зараження. Зокрема, у разі важких або множинних укусів, укусів у ділянці голови, шиї, кистей або в разі ослинення слизових.

Вибір схеми профілактики в кожному конкретному випадку визначає лікар тільки після оцінки ризику інфікування.

Що таке сказ і як запобігти захворюванню?

Сказ є особливо небезпечним інфекційним захворюванням, якому можна повністю запобігти за умови вчасного звернення по медичну допомогу та проведення постконтактної профілактики, що передбачає вакцинацію проти сказу та в певних випадках — введення антирабічного імуноглобуліну.

Що робити, якщо вас вкусила, подряпала або обслюнявила заражена тварина:

ретельно (не менше 15 хвилин) промивати місце контакту водою з милом;

після промивання обробити антисептиком або накласти стерильну пов'язку;

негайно звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Львові померла жінка після укусу кота. Пізніше лікарі виявили симптоми сказу.

Також повідомлялося, що небачений роками коров'ячий сказ несподівано проявився у США.