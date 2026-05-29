В Минздраве сообщили о поставках жизненно важного препарата от бешенства: сколько доз получили

В мае в СМИ широко обсуждалась тема возможной нехватки в Украине антирабического иммуноглобулина, препарата, который помогает предотвратить риск заражения бешенством после укуса инфицированного животного.

Ранее Министерство здравоохранения опровергало эту информацию, заверив, что в стране нет дефицита препарата, а сегодня, 29 мая, сообщило о поступлении в страну 5500 флаконов антирабического иммуноглобулина, закупленных Всемирной организацией здравоохранения при поддержке Норвежского агентства по развитию сотрудничества.

Украина получила его в в качестве гуманитарной помощи по запросу Министерства здравоохранения, предназначенной для медучреждений областей, оказывающих антирабическую помощь. Распределение и развоз между областями стартует с 1 июня при координации Центра общественного здоровья.

Антирабический иммуноглобулин используют для экстренной профилактики бешенства в случаях высокого риска заражения. В частности, при тяжелых или множественных укусах, укусах в области головы, шеи, кистей или при ослюнении слизистых.

Выбор схемы профилактики в каждом конкретном случае определяет врач только после оценки риска инфицирования.

Что такое бешенство и как предотвратить заболевание?

Бешенство является особенно опасным инфекционным заболеванием, которое можно полностью предупредить при своевременном обращении за медицинской помощью и проведении постконтактной профилактики, которая включает вакцинацию против бешенства и в определенных случаях — введение антирабического иммуноглобулина.

Что делать, если вас укусило, поцарапало или обслюнявило зараженное животное:

тщательно (не менее 15 минут) промывать место контакта водой с мылом;

после промывки обработать антисептиком или наложить стерильную повязку;

немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львове умерла женщина после укуса кота. Позже врачи обнаружили симптомы бешенства.

Также сообщалось, что невиданное годами коровье бешенство неожиданно проявилось в США.