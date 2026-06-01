Змінять шрифти: виробники "Живчика" відреагували на скандал із російським слідом
Раніше бренд українського напою "Живчик" оновив дизайн етикетки та пляшки, що призвело не тільки до негативної реакції на оновлення, а й на звинувачення у тому, що було використано шрифт, який називають російським.
Про ребрендинг виробник повідомив у Threads, а після негативної реакції заявив, що шрифт буде змінено. Щоправда про дизайн мови не було.
У пості виробник зазначив, що це перше офіційне повідомлення після "вашої гострої реакції на оновлений дизайн етикетки": "Живчик" завжди був і залишається брендом з українськими цінностями. Будь-які асоціації з державою-агресором для нас є неприйнятними. Ми послідовно підтримуємо Україну та категорично засуджуємо російську агресію".
"Під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерською агенцією та офіційно придбаний через міжнародний ресурс. На етапі погодження ані з боку агенції, ані з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше. Водночас ми розуміємо, що відповідальність за фінальний результат лежить і на нас також", - заявлено у пості.
Бренд заявив, що вже ухвалено рішення змінити шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах. А так як подібні помилки є неприпустимими, тому разом із партнерами додатково буде посилено процес перевірки креативних матеріалів у майбутньому.
"Дякуємо всім, для кого "Живчик" є важливим символом поколінь", - сказано у пості.
Скандал із "Живчиком" – що відомо
Бренд радикально змінив дизайн етикетки на мінімалістичний, що викликало обурення у покупців, які закликами повернути колишній стиль бренду, бо він для багатьох асоціюється з дитинством.
Особливу увагу користувачі приділили шрифтовому оформленню на етикетці, зокрема, схожість одного з написів із гарнітурою Road Radio. За даними, українського вебсервісу для купівлі та оренди шрифтів Rentafont — його створила дизайнерка російського походження під псевдонімом Glen Jan.
Дісталось і агенції Brain Tank, яка працювала над новим дизайном. Агенція нині оголосила грант на редизайн у розмірі 50 тисяч гривень премії тому, хто запропонує новий дизайн.
