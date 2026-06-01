Змінять шрифти: виробники "Живчика" відреагували на скандал із російським слідом

Раніше бренд українського напою "Живчик" оновив дизайн етикетки та пляшки, що призвело не тільки до негативної реакції на оновлення, а й на звинувачення у тому, що було використано шрифт, який називають російським.

Про ребрендинг виробник повідомив у Threads, а після негативної реакції заявив, що шрифт буде змінено. Щоправда про дизайн мови не було.

У пості виробник зазначив, що це перше офіційне повідомлення після "вашої гострої реакції на оновлений дизайн етикетки": "Живчик" завжди був і залишається брендом з українськими цінностями. Будь-які асоціації з державою-агресором для нас є неприйнятними. Ми послідовно підтримуємо Україну та категорично засуджуємо російську агресію".

Бренд заявив, що дизайн ще перероблятимуть Фото: Скріншот

"Під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерською агенцією та офіційно придбаний через міжнародний ресурс. На етапі погодження ані з боку агенції, ані з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше. Водночас ми розуміємо, що відповідальність за фінальний результат лежить і на нас також", - заявлено у пості.

Бренд заявив, що вже ухвалено рішення змінити шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах. А так як подібні помилки є неприпустимими, тому разом із партнерами додатково буде посилено процес перевірки креативних матеріалів у майбутньому.

"Дякуємо всім, для кого "Живчик" є важливим символом поколінь", - сказано у пості.

Скандал із "Живчиком" – що відомо

Бренд радикально змінив дизайн етикетки на мінімалістичний, що викликало обурення у покупців, які закликами повернути колишній стиль бренду, бо він для багатьох асоціюється з дитинством.

Особливу увагу користувачі приділили шрифтовому оформленню на етикетці, зокрема, схожість одного з написів із гарнітурою Road Radio. За даними, українського вебсервісу для купівлі та оренди шрифтів Rentafont — його створила дизайнерка російського походження під псевдонімом Glen Jan.

Оновлений дизайн "Живчика" розкритикували і не тільки за російський шрифт Фото: Скріншот

Дісталось і агенції Brain Tank, яка працювала над новим дизайном. Агенція нині оголосила грант на редизайн у розмірі 50 тисяч гривень премії тому, хто запропонує новий дизайн.

