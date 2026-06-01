Изменят шрифты: производители "Живчика" отреагировали на скандал с российским следом

Ранее бренд украинского напитка "Живчик" обновил дизайн этикетки и бутылки, что привело не только к негативной реакции на обновление, но и к обвинениям в том, что был использован шрифт, который называют российским.

О ребрендинге производитель сообщил в Threads, а после негативной реакции заявил, что шрифт будет изменен. Правда о дизайне речи не было.

В посте производитель отметил, что это первое официальное сообщение после "вашей острой реакции на обновленный дизайн этикетки": "Живчик" всегда был и остается брендом с украинскими ценностями. Любые ассоциации с государством-агрессором для нас неприемлемы. Мы последовательно поддерживаем Украину и категорически осуждаем российскую агрессию".

Бренд заявил, что дизайн еще будут переделывать

"Во время работы над дизайном был использован шрифт, предложенный партнерским агентством и официально приобретенный через международный ресурс. На этапе согласования ни со стороны агентства, ни с нашей стороны не было выявлено дополнительных контекстов, которые стали известны позже. В то же время мы понимаем, что ответственность за финальный результат лежит и на нас тоже", — заявлено в посте.

Бренд заявил, что уже принято решение изменить шрифты на упаковке и в рекламных материалах. А так как подобные ошибки являются недопустимыми, поэтому вместе с партнерами дополнительно будет усилен процесс проверки креативных материалов в будущем.

"Спасибо всем, для кого "Живчик" является важным символом поколений", — сказано в посте.

Скандал с "Живчиком" — что известно

Бренд радикально изменил дизайн этикетки на минималистичный, что вызвало возмущение у покупателей, которые призывами вернуть прежний стиль бренда, так как он для многих ассоциируется с детством.

Особое внимание пользователи уделили шрифтовому оформлению на этикетке, в частности, сходство одной из надписей с гарнитурой Road Radio. По данным, украинского веб-сервиса для покупки и аренды шрифтов Rentafont — его создала дизайнер российского происхождения под псевдонимом Glen Jan.

Обновленный дизайн "Живчика" раскритиковали и не только за русский шрифт

Досталось и агентству Brain Tank, которое работало над новым дизайном. Агентство сейчас объявило грант на редизайн в размере 50 тысяч гривен премии тому, кто предложит новый дизайн.

Агентство сейчас ищет тех, кто сделает новый дизайн

