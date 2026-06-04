Українці зможуть розлучатися онлайн: у Мінцифри назвали терміни запуску нової послуги в "Дії"

Невдовзі українці отримають можливість оформлювати розлучення без відвідування державних установ та паперової тяганини. Нову послугу планують інтегрувати в застосунок "Дія", а її запуск очікується вже наприкінці літа.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" розповіла, що Міністерство цифрової трансформації готується до тестування сервісу онлайн-розлучення, яке може стартувати вже наприкінці червня або на початку липня.

За словами посадовиці, запуск такого інструменту потребує не лише технічної підготовки. Загалом, робота триває у тісній координації з Міністерством юстиції та органами державної реєстрації актів цивільного стану, адже йдеться про юридично важливу процедуру. Водночас проєкт уже наблизився до завершальної стадії підготовки.

"Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму", — сказала вона журналістам.

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Крім того, після етапу бета-тестування цифрові сервіси зазвичай потребують ще одного-двох місяців для повноцінного впровадження. Тому наразі в Мінцифри розраховують зробити послугу доступною для громадян до кінця літа.

Передбачається, що весь процес проходитиме безпосередньо в застосунку "Дія". Зокрема, для оформлення розірвання шлюбу знадобиться згода обох сторін, а подання заяви відбуватиметься в електронному форматі.

Втім, скористатися сервісом зможуть лише подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей. У таких випадках остаточне рішення про припинення шлюбу ухвалюватиме ДРАЦС. Зазвичай розгляд заяви займає до 30 днів.

Після подання документів користувачі одразу бачитимуть у застосунку дату майбутнього розлучення. Якщо ж подружжя передумає, відкликати заяву можна буде прямо через "Дію" до того моменту, поки ДРАЦС не ухвалить остаточне рішення.

Варто зауважити, що про плани запустити послугу онлайн-розлучення в застосунку "Дія" у Міністерстві цифрової трансформації повідомили ще наприкінці березня. Тоді у відомстві зазначали, що технічну реалізацію сервісу планують завершити до кінця весни, після чого має розпочатися бета-тестування, а перші користувачі зможуть випробувати нову функцію вже впродовж літа.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні стала доступною послуга онлайн-одруження через застосунок "Дія". Завдяки їй пари можуть офіційно зареєструвати шлюб дистанційно під час відеоконференції, а необхідні документи підписати електронним підписом. Сервіс створили насамперед для військовослужбовців та закоханих, які через війну змушені перебувати в різних містах або країнах.