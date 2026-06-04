Украинцы смогут разводиться онлайн: в Минцифры назвали сроки запуска новой услуги в "Дії"

Вскоре украинцы получат возможность оформлять развод без посещения государственных учреждений и бумажной волокиты. Новую услугу планируют интегрировать в приложение "Дія", а ее запуск ожидается уже в конце лета.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью изданию "РБК-Украина" рассказала, что Министерство цифровой трансформации готовится к тестированию сервиса онлайн-развода, которое может стартовать уже в конце июня или в начале июля.

По словам чиновницы, запуск такого инструмента требует не только технической подготовки. В общем, работа продолжается в тесной координации с Министерством юстиции и органами государственной регистрации актов гражданского состояния, ведь речь идет о юридически важной процедуре. В то же время проект уже приблизился к завершающей стадии подготовки.

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"Но процесс идет, мы уже выходим на финишную прямую", — сказала она журналистам.

Кроме того, после этапа бета-тестирования цифровые сервисы обычно требуют еще одного-двух месяцев для полноценного внедрения. Поэтому сейчас в Минцифры рассчитывают сделать услугу доступной для граждан до конца лета.

Предполагается, что весь процесс будет проходить непосредственно в приложении "Дія". В частности, для оформления расторжения брака понадобится согласие обеих сторон, а подача заявления будет происходить в электронном формате.

Впрочем, воспользоваться сервисом смогут только супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей. В таких случаях окончательное решение о прекращении брака будет принимать ЗАГС. Обычно рассмотрение заявления занимает до 30 дней.

После подачи документов пользователи сразу будут видеть в приложении дату будущего развода. Если же супруги передумают, отозвать заявление можно будет прямо через "Дію" до того момента, пока ГРАГС не примет окончательное решение.

Стоит заметить, что о планах запустить услугу онлайн-развода в приложении "Дія" в Министерстве цифровой трансформации сообщили еще в конце марта. Тогда в ведомстве отмечали, что техническую реализацию сервиса планируют завершить до конца весны, после чего должно начаться бета-тестирование, а первые пользователи смогут испытать новую функцию уже в течение лета.

Напомним, что в 2024 году в Украине стала доступной услуга онлайн-бракосочетания через приложение "Дія". Благодаря ей пары могут официально зарегистрировать брак дистанционно во время видеоконференции, а необходимые документы подписать электронной подписью. Сервис создали прежде всего для военнослужащих и влюбленных, которые из-за войны вынуждены находиться в разных городах или странах.