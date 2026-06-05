Без візиту до РАЦС: українцям можуть дозволити офіційно одружуватися в церкві

В Україні обговорюють можливість запровадження релігійної форми державної реєстрації шлюбу. У такому разі офіційно зареєструвати шлюб можна буде через уповноваженого священнослужителя без звернення до органів РАЦС.

Про це пише видання “Судово-юридична газета”.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку ініціативу, якщо її буде запропоновано, хоча не впевнені, що вона належить до найбільш затребуваних.

У службі зазначили, що релігійна форма державної реєстрації шлюбу є цілком можливою, якщо священнослужителі отримають від держави відповідні повноваження.

Йдеться про механізм, за якого священнослужитель не лише проводить релігійний обряд, а й здійснює державну реєстрацію шлюбу. Після цього відомості про шлюб вноситимуться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Подібна практика вже діє в багатьох країнах.

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Наприкінці травня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та члени Комітету Верховної Ради з питань правової політики обговорили низку положень проєкту нового Цивільного кодексу України. Під час зустрічі також розглянули можливість запровадження релігійної форми державної реєстрації шлюбу як додаткового способу його укладення.

У Державній службі з етнополітики та свободи совісті наголосили, що за останні десять років процедуру укладення шлюбу в Україні суттєво спростили. Водночас такий формат може бути доречним для окремих випадків, зокрема у прифронтових населених пунктах, де церква часто залишається одним із головних інститутів підтримки місцевих громад.

Нагадаємо, що у червні 2026 року в Мінцифри повідомили, що сервіс онлайн-розлучення в "Дії" перебуває на фінальній стадії підготовки. Бета-тестування планують розпочати наприкінці червня або на початку липня, а запуск послуги для користувачів очікують до кінця літа. Скористатися сервісом зможуть подружжя без спільних неповнолітніх дітей за взаємною згодою.

У 2024 році в застосунку "Дія" запустили послугу онлайн-шлюбу. Вона дозволяє парам офіційно одружуватися дистанційно під час відеозв’язку та підписувати необхідні документи електронним підписом. Насамперед сервіс орієнтований на військових і пари, які через війну перебувають далеко одне від одного — в різних містах або країнах.