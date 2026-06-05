Без визита в ЗАГС: украинцам могут разрешить официально жениться в церкви

В Украине обсуждают возможность введения религиозной формы государственной регистрации брака. В таком случае официально зарегистрировать брак можно будет через уполномоченного священнослужителя без обращения в органы ЗАГС.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что поддержат такую инициативу, если она будет предложена, хотя не уверены, что она относится к наиболее востребованным.

В службе отметили, что религиозная форма государственной регистрации брака вполне возможна, если священнослужители получат от государства соответствующие полномочия.

Речь идет о механизме, при котором священнослужитель не только проводит религиозный обряд, но и осуществляет государственную регистрацию брака. После этого сведения о браке будут вноситься в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Подобная практика уже действует во многих странах.

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В конце мая представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и члены Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики обсудили ряд положений проекта нового Гражданского кодекса Украины. Во время встречи также рассмотрели возможность введения религиозной формы государственной регистрации брака как дополнительного способа его заключения.

В Государственной службе по этнополитике и свободе совести отметили, что за последние десять лет процедуру заключения брака в Украине существенно упростили. В то же время такой формат может быть уместным для отдельных случаев, в частности в прифронтовых населенных пунктах, где церковь часто остается одним из главных институтов поддержки местных общин.

Напомним, что в июне 2026 года в Минцифры сообщили, что сервис онлайн-развода в "Дії" находится на финальной стадии подготовки. Бета-тестирование планируют начать в конце июня или в начале июля, а запуск услуги для пользователей ожидают до конца лета. Воспользоваться сервисом смогут супруги без общих несовершеннолетних детей по взаимному согласию.

В 2024 году в приложении "Дія" запустили услугу онлайн-брака. Она позволяет парам официально жениться дистанционно во время видеосвязи и подписывать необходимые документы электронной подписью. В первую очередь сервис ориентирован на военных и пары, которые из-за войны находятся далеко друг от друга — в разных городах или странах.