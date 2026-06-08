Схоже на фільм жахів: киянка показала, як виглядає вбиральня у столичному метро (фото)

У київському метро показали підземну вбиральню, до якої доводиться йти довгими службовими коридорами — відео зсередини викликало хвилю обговорень у соцмережах. Користувачі здивувалися не лише стану приміщення, а й тому, що такі туалети взагалі існують на деяких станціях.

Користувачка під ніком nutiktut опублікувала у TikTok відео, зняте у вбиральні на станції "Політехнічний інститут" Київського метрополітену.

У ролику дівчина показала шлях до санвузла, що проходить через довгий службовий коридор із доволі занедбаним виглядом. За її словами, потрапити туди довелося під час повітряної тривоги, коли метро працювало як укриття і пасажири шукали базові зручності.

На кадрах видно саму вбиральню: кілька окремих кабінок, умивальники та мінімальне оснащення. Водночас інтер’єр виглядає застарілим, а загальний стан приміщення викликав у авторки ролика змішані враження. Вона жартома підписала відео як "POV: захотіла в туалет у метро і тепер проходжу сюжетну лінію хорору", натякаючи на атмосферу занедбаного підземного простору.

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У коментарях до відео дівчина також зазначила, що всередині відчувався різкий неприємний запах.

У TikTok опублікували відео, зняте у вбиральні на станції "Політехнічний інститут" Київського метрополітену. Фото: Скриншот з відео У TikTok опублікували відео, зняте у вбиральні на станції "Політехнічний інститут" Київського метрополітену. Фото: Скриншот з відео У TikTok опублікували відео, зняте у вбиральні на станції "Політехнічний інститут" Київського метрополітену. Фото: Скриншот з відео

Публікація швидко зібрала реакції користувачів TikTok. Частина коментаторів була здивована тим, що в київському метро взагалі існують такі вбиральні, інші ділилися власним досвідом їх використання. Зокрема, згадували період початку повномасштабної війни, коли станції метрополітену лише почали масово використовувалися як укриття.

Крім того, під відео люди скаржилися на запах, слабке освітлення та загальну занедбаність подібних приміщень.

Зокрема, у коментарях під відео користувачі писали:

"Таке на всіх станціях чи як? Бо мені казали, що туалетів немає"

"А за такі туалети і 30 грн за проїзд не шкода"

"Я теж там колись була, бо у подружки мама в метро працює — там під платформою ціла "квартира" з кабінетами, коридорчиками і туалетами"

"Пам’ятаю, на початку повномасштабного вторгнення на "Арсенальній" теж користувалися таким туалетом і одним єдиним краником…"

"Радянська якість"

"Там ще смердить і світло ледь горить, довелося там побувати теж".

Нагадаємо, що 2 червня під час масованої повітряної атаки РФ на Київ тисячі людей спустилися до метро, яке традиційно виконує функцію головного укриття столиці під час обстрілів. Після цієї ночі в соцмережах розгорілася дискусія про умови перебування в підземці, зокрема щодо використання наметів і розподілу місць на платформах.

Також Фокус писав, що, за словами інженера та урбаніста Дмитра Макагонова, правила користування метро розроблялися для транспортного об'єкта, однак війна поставила перед підземкою зовсім інші завдання. Саме тому, на його думку, місту варто розробити окремі правила перебування людей на станціях під час тривалих повітряних тривог.