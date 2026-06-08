Похоже на фильм ужасов: киевлянка показала, как выглядит уборная в столичном метро (фото)

В киевском метро показали подземный туалет, к которому приходится идти длинными служебными коридорами — видео изнутри вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пользователи удивились не только состоянию помещения, но и тому, что такие туалеты вообще существуют на некоторых станциях.

Пользовательница под ником nutiktut опубликовала в TikTok видео, снятое в туалете на станции "Политехнический институт" Киевского метрополитена.

В ролике девушка показала путь к санузлу, который проходит через длинный служебный коридор с довольно запущенным видом. По ее словам, попасть туда пришлось во время воздушной тревоги, когда метро работало как укрытие и пассажиры искали базовые удобства.

На кадрах видно саму уборную: несколько отдельных кабинок, умывальники и минимальное оснащение. В то же время интерьер выглядит устаревшим, а общее состояние помещения вызвало у автора ролика смешанные впечатления. Она в шутку подписала видео как "POV: захотела в туалет в метро и теперь прохожу сюжетную линию хоррора", намекая на атмосферу заброшенного подземного пространства.

Відео дня

В комментариях к видео девушка также отметила, что внутри ощущался резкий неприятный запах.

В TikTok опубликовали видео, снятое в уборной на станции "Политехнический институт" Киевского метрополитена. Фото: Скриншот из видео В TikTok опубликовали видео, снятое в уборной на станции "Политехнический институт" Киевского метрополитена. Фото: Скриншот из видео В TikTok опубликовали видео, снятое в уборной на станции "Политехнический институт" Киевского метрополитена. Фото: Скриншот из видео

Публикация быстро собрала реакции пользователей TikTok. Часть комментаторов была удивлена тем, что в киевском метро вообще существуют такие уборные, другие делились собственным опытом их использования. В частности, вспоминали период начала полномасштабной войны, когда станции метрополитена только начали массово использовались как укрытие.

Кроме того, под видео люди жаловались на запах, слабое освещение и общую запущенность подобных помещений.

В частности, в комментариях под видео пользователи писали:

"Такое на всех станциях или как? Потому что мне говорили, что туалетов нет"

"А за такие туалеты и 30 грн за проезд не жалко"

"Я тоже там когда-то была, потому что у подружки мама в метро работает — там под платформой целая "квартира" с кабинетами, коридорчиками и туалетами"

"Помню, в начале полномасштабного вторжения на "Арсенальной" тоже пользовались таким туалетом и одним единственным краником..."

"Советское качество"

"Там еще воняет и свет едва горит, пришлось там побывать тоже".

Напомним, что 2 июня во время массированной воздушной атаки РФ на Киев тысячи людей спустились в метро, которое традиционно выполняет функцию главного укрытия столицы во время обстрелов. После этой ночи в соцсетях разгорелась дискуссия об условиях пребывания в подземке, в частности относительно использования палаток и распределения мест на платформах.

Также Фокус писал, что, по словам инженера и урбаниста Дмитрия Макагонова, правила пользования метро разрабатывались для транспортного объекта, однако война поставила перед подземкой совсем другие задачи. Именно поэтому, по его мнению, городу стоит разработать отдельные правила пребывания людей на станциях во время длительных воздушных тревог.