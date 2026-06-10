Авто скандального ексвійськкома Борисова зупинило ДБР під Києвом: проводяться обшуки, — УП (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань 10 червня зупинили автомобіль, у якому перебував колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов. Також правоохоронці проводять слідчі дії щодо ексвійськкома.

Про це повідомили джерела та підписники видання “Українська правда”.

На відео, зафіксованому на виїзді з Києва на блокпосту одеської траси, видно, як правоохоронці зупинили позашляховик BMW. За розпізнавальними знаками на формі можна визначити, що йдеться про працівників ДБР.

Серед пасажирів автомобіля був Євген Борисов, з яким спілкувалися правоохоронці. За даними співрозмовника видання в правоохоронних органах, ДБР проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

“Українська правда” звернулася до ДБР за офіційними коментарями, однак на момент публікації відповіді не отримала.

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Борисов є фігурантом чотирьох кримінальних проваджень ДБР. Також Приморський районний суд Одеси розглядає дві справи щодо нього — про самовільне залишення місця служби та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань.

Що відомо про справу Євгена Борисова

Скандал навколо колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова розгорівся влітку 2023 року після публікацій у ЗМІ про його ймовірні статки, які значно перевищували офіційні доходи посадовця.

Після появи цих матеріалів правоохоронці розпочали перевірку та відкрили кримінальне провадження за п’ятьма статтями Кримінального кодексу. Серед них — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У липні 2023 року Борисова затримали в Києві. Йому оголосили підозри в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від військової служби. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід. Спочатку правоохоронці просили арешт із можливістю внесення застави у 150 млн гривень, однак за Борисова внесли 12 млн гривень.

24 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив Борисова з посади військкома. Паралельно слідчі ДБР відкрили провадження щодо посадовця.

Згодом голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що під час роботи в ТЦК Борисов набув активів на 188 млн гривень. За даними агентства, до цього майна входили вілла в Іспанії вартістю понад 150 млн гривень, земельна ділянка, дві квартири, будинок в Одеській області та шість дорогих автомобілів.

У грудні 2023 року ДБР провело слідчі дії на об’єктах нерухомості, пов’язаних із родиною Борисова. Серед них був маєток у Марбельї в Іспанії, який оцінювали приблизно у 4 млн євро. За даними слідства, на території маєтку були басейн, зона відпочинку та дорогі меблі.