Авто скандального экс-военкома Борисова остановило ГБР под Киевом: проводятся обыски, — УП (видео)

Работники Государственного бюро расследований 10 июня остановили автомобиль, в котором находился бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов. Также правоохранители проводят следственные действия в отношении экс-военкома.

Об этом сообщили источники и подписчики издания "Украинская правда".

На видео, зафиксированном на выезде из Киева на блокпосту одесской трассы, видно, как правоохранители остановили внедорожник BMW. По опознавательным знакам на форме можно определить, что речь идет о работниках ГБР.

Среди пассажиров автомобиля был Евгений Борисов, с которым общались правоохранители. По данным собеседника издания в правоохранительных органах, ГБР проводит обыски в рамках расследования уголовного производства по легализации средств, полученных незаконным путем.

"Украинская правда" обратилась в ГБР за официальными комментариями, однако на момент публикации ответа не получила.

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Борисов является фигурантом четырех уголовных производств ГБР. Также Приморский районный суд Одессы рассматривает два дела в отношении него — о самовольном оставлении места службы и о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Что известно о деле Евгения Борисова

Скандал вокруг бывшего главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова разгорелся летом 2023 года после публикаций в СМИ о его вероятном состоянии, которое значительно превышало официальные доходы чиновника.

После появления этих материалов правоохранители начали проверку и открыли уголовное производство по пяти статьям Уголовного кодекса. Среди них — организация легализации средств, полученных преступным путем.

В июле 2023 года Борисова задержали в Киеве. Ему объявили подозрения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от военной службы. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Сначала правоохранители просили арест с возможностью внесения залога в 150 млн гривен, однако за Борисова внесли 12 млн гривен.

24 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Борисова с должности военкома. Параллельно следователи ГБР открыли производство в отношении чиновника.

Впоследствии глава НАПК Александр Новиков заявил, что во время работы в ТЦК Борисов приобрел активов на 188 млн гривен. По данным агентства, в это имущество входили вилла в Испании стоимостью более 150 млн гривен, земельный участок, две квартиры, дом в Одесской области и шесть дорогих автомобилей.

В декабре 2023 года ГБР провело следственные действия на объектах недвижимости, связанных с семьей Борисова. Среди них был особняк в Марбелье в Испании, который оценивали примерно в 4 млн евро. По данным следствия, на территории имения были бассейн, зона отдыха и дорогая мебель.