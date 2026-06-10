Питання до фортифікацій: НАБУ та САП обшукали службу фінансового моніторингу, — УП

10 червня працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) помітили на порозі Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМ) у Києві, повідомили джерела медіа "Українська правда". З'ясувалось, що це прийшли слідчі для проведення обшуку, пов'язаного з будівництвом фортифікацій та Полтавською областю. Філіп Пронін, нинішній глава фінмоніторингу та ексглава Полтавської ОВА, поки мовчить про інцидент.

НАБУ, і також САП, провели обшуки у будівлі служби фінмоніторингу, ідеться у лаконічному матеріалі УП. Джерела журналістів зі ДСФМ повідомили про факт обшуку і про те, що розслідування антикорупційників пов'язана з "будівництвом фортифікацій у Полтавській області". Інших деталей не було, тому не ясно, чиї кабінети обшукували, що знайшли, скільки розікрали фігуранти тощо.

У матеріалі УП є три фотографії з кадрами візиту НАБУ та САП до ДСФМ. На першому фото — невідомий чоловік в офіційному темному костюмі та темних окулярах, який на порозі будівлі фінмоніторингу контактує з двома громадянами. На другому фото група розрослась до шести осіб. Про що іде розмова не ясно, але один з присутніх вперся руками в боки, наче сперечається.

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Справа НАБУ — троє осіб на порозі ДСФМ під час обшуку, 10 червня Фото: Українська правда

Справа НАБУ — група людей на порозі ДСФМ, 10 червня Фото: Українська правда

Третє фото — розмите зображення незнайомця, який несе білий пакунок/папку з українською державною символікою. Не зрозуміло, чи з цим пакунком зайшли у приміщення служби й це матеріали розслідування, чи цю річ виносять після проведення обшуку.

Справа НАБУ — невідомий чоловік з пакетом у ДСФМ , 10 червня Фото: Українська правда

На ресурсах НАБУ і САП поки не писали про обшуки у службі фінансового моніторингу.

Справа НАБУ — деталі про фортифікації та Полтавську область

Державна служба фінансового моніторингу, до якої 10 червня завітали з обшуком НАБУ та САП, — це відомство, яке займається перевіркою фінансового стану чинних та колишніх державних службовців та членів їхніх родин, та іншими перевірками. На ресурсах ДСФМ немає інформації про інцидент: останні публікації стосуються РФ та аналізу підозрілих операцій з великою кількістю готівки. Керівник служби фінмоніторингу, Філіп Пронін, призначений на посаду у грудні 2025 року, поки не коментував ситуацію з обшуками.

Філіп Пронін раніше був главою Полтавської ОВА — саме з цією областю пов'язані фортифікації, які цікавлять НАБУ (згідно з даними УП). Тим часом розслідувачі проєкту "Наші гроші" писали про будівництва фортифікаційних споруд, які на замовлення Полтавської ОВА збудували під Святогірськом Донецької області. Згідно з даними розслідувачів, якість цих споруд не відповідала вимогам.

Справа НАБУ — фортифікації під Святогірськом від Полтавської ОВА Фото: Суспільне

У матеріалі "Наші гроші" ідеться про те, що будівництво фортифікацій доручили ТОВ "Енкі Констракшн", яка виконала завдання, але, як підорюють, не якісно та завищеними цінами. Для цього уклали 16 контактів на загальну суму 370 млн грн. Розслідувачі вивчили контакти й встановили, що компанія закупила бетонні піраміди за 2 161 грн, а насправді вони коштують у чотири рази менше — 542 грн. НАБУ відкрила кримінальне провадження за цим фактами у листопаді 2025 року.

Нагадуємо, 10 червня Фокус писав про ще одну справу НАБУ, яка стосувалась зловживання державними коштами: ішлося про оборудку у військовій частині на 350 млн грн.