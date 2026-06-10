Штабелі запчастин для бронетехніки: НАБУ викрило схему в оборонці на ₴350 мільйонів (фото)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило корупційну схему, фігуранти якої перепродали Силам оборони запчастини до бронетехніки на суму 350 млн грн. Запчастини вкрали на складі військової частини, який начебто розбомбила Російська Федерація. Яку оборудку викрили слідчі НАБУ та скільки "заробив" один з організаторів?

Підозрювані діяли у Харківській області та скористались майном місцевої військової частини, ідеться на порталі НАБУ. За даними слідства, в схемі брали участь кілька ФОПів та компаній, які постачали запчастини до бронетехніки на оборонні підприємства. При цьому запчастини надходили не з виробництва, а з ангару фігурантів. Один з організаторів, військовослужбовець невказаної військової частини, списав майно, начебто знищене російським ударом, а потім це ж майно продали ще раз. Корупційна схема працювала з 2022 по 2024 рік, розповіли розслідувачі.

НАБУ опублікувало кадри обшуку складських приміщень, в яких зберігалось викрадене військове майно. Бачимо кількаметрові штабелі запчастин для бронетехніки. На іншому фото фігурує склад висотою близько 5 м, заставлений стелажами з краденими речами.

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Розслідування НАБУ — викрадені запчастини під час обшуку, 10 червня Фото: НАБУ

Розслідування НАБУ — обшук в ангарі з викраденим майном в/ч Фото: НАБУ

Розслідування НАБУ — деталі

НАБУ встановило, що одним з організаторів корупційної схеми був ексзаступник командира військової частини. За інформацією слідчих, офіцер "ухилявся" від обліку військового майна і "закривав очі" на незаконну торгівлю запчастинами. За це він отримував винагороду, але не грішми, уточнили слідчі. Винагорода — це безкоштовне отримання побутової техніки, будматеріалів, інших речей, за які заплатили інші члени угрупування. Загальна вартість цього незаконно отриманого майна — 2,8 млн грн.

На порталі НАБУ розповіли про можливе покарання двох основних фігурантів. Представник військової частини отримав підозру за ч. 4 ст. 410, ч. 4 ст. 368 та ст. 366-3 КК (викрадення військового майна, незаконна вигода, недекларування доходів): максимальне покарання — тюрма на 10-15 років. Організатор схеми — ч. 3 ст. 369 (вручення хабаря): його можуть покарати терміном 4-8 років та конфіскувати майно. Правоохоронці не назвали імен основних фігурантів та не вказали підприємства оборонного комплексу, які від них постраждали.

Зазначимо, Фокус писав про інші розслідування НАБУ, які стосуються корупції в органах влади. Наприклад, у травні 2026 троку стало відомо про обшуки у суддів Верховного Суду. Згодом з'ясувалось, що справа може стосуватись розслідування щодо ексглави ВСУ Всеволода Князєва, затриманого у травні 2023 року.

Нагадуємо, інші справа НАБУ стосується будівництва елітного котеджного містечка під Києвом, на якому фігуранти планували відмити 460 млн грн.