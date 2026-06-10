Штабеля запчастей для бронетехники: НАБУ разоблачило схему в оборонке на ₴350 миллионов (фото)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционную схему, фигуранты которой перепродали Силам обороны запчасти к бронетехнике на сумму 350 млн грн. Запчасти украли на складе воинской части, который якобы разбомбила Российская Федерация. Какую схему разоблачили следователи НАБУ и сколько "заработал" один из организаторов?

Подозреваемые действовали в Харьковской области и воспользовались имуществом местной воинской части, говорится на портале НАБУ. По данным следствия, в схеме участвовали несколько ФЛП и компаний, которые поставляли запчасти к бронетехнике на оборонные предприятия. При этом запчасти поступали не с производства, а из ангара фигурантов. Один из организаторов, военнослужащий неуказанной воинской части, списал имущество, якобы уничтоженное российским ударом, а затем это же имущество продали еще раз. Коррупционная схема работала с 2022 по 2024 год, рассказали расследователи.

НАБУ опубликовало кадры обыска складских помещений, в которых хранилось похищенное военное имущество. Видим многометровые штабеля запчастей для бронетехники. На другом фото фигурирует склад высотой около 5 м, заставленный стеллажами с крадеными вещами.

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Расследование НАБУ — похищенные запчасти во время обыска, 10 июня Фото: НАБУ

Расследование НАБУ — обыск в ангаре с похищенным имуществом в/ч Фото: НАБУ

Расследование НАБУ — детали

НАБУ установило, что одним из организаторов коррупционной схемы был экс-заместитель командира воинской части. По информации следователей, офицер "уклонялся" от учета военного имущества и "закрывал глаза" на незаконную торговлю запчастями. За это он получал вознаграждение, но не деньгами, уточнили следователи. Вознаграждение — это бесплатное получение бытовой техники, стройматериалов, других вещей, за которые заплатили другие члены группировки. Общая стоимость этого незаконно полученного имущества — 2,8 млн грн.

На портале НАБУ рассказали о возможном наказании двух основных фигурантов. Представитель воинской части получил подозрение по ч. 4 ст. 410, ч. 4 ст. 368 и ст. 366-3 УК (похищение военного имущества, незаконная выгода, недекларирование доходов): максимальное наказание — тюрьма на 10-15 лет. Организатор схемы — ч. 3 ст. 369 (вручение взятки): его могут наказать сроком 4-8 лет и конфисковать имущество. Правоохранители не назвали имен основных фигурантов и не указали предприятия оборонного комплекса, которые от них пострадали.

Отметим, Фокус писал о других расследованиях НАБУ, которые касаются коррупции в органах власти. Например, в мае 2026 года стало известно об обысках у судей Верховного Суда. Позже выяснилось, что дело может касаться расследования в отношении экс-главы ВСУ Всеволода Князева, задержанного в мае 2023 года.

Напоминаем, другие дело НАБУ касается строительства элитного коттеджного городка под Киевом, на котором фигуранты планировали отмыть 460 млн грн.