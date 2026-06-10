Вопрос к фортификациям: НАБУ и САП обыскали службу финансового мониторинга, — УП

10 июня работников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заметили на пороге Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) в Киеве, сообщили источники медиа "Украинская правда". Выяснилось, что это пришли следователи для проведения обыска, связанного со строительством фортификаций и Полтавской областью. Филипп Пронин, нынешний глава финмониторинга и экс-глава Полтавской ОГА, пока молчит об инциденте.

НАБУ, а также САП, провели обыски в здании службы финмониторинга, говорится в лаконичном материале УП. Источники журналистов из ГСФМ сообщили о факте обыска и о том, что расследование антикоррупционеров связано со "строительством фортификаций в Полтавской области". Других деталей не было, поэтому не ясно, чьи кабинеты обыскивали, что нашли, сколько разворовали фигуранты и тому подобное.

В материале УП есть три фотографии с кадрами визита НАБУ и САП в ГСФМ. На первом фото — неизвестный мужчина в официальном темном костюме и темных очках, который на пороге здания финмониторинга контактирует с двумя гражданами. На втором фото группа разрослась до шести человек. О чем идет разговор не ясно, но один из присутствующих уперся руками в бока, как будто спорит.

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Дело НАБУ — три человека на пороге ГСФМ во время обыска, 10 июня Фото: Украинская правда

Дело НАБУ — группа людей на пороге ГСФМ, 10 июня Фото: Украинская правда

Третье фото — размытое изображение незнакомца, который несет белый пакет/папку с украинской государственной символикой. Не понятно, с этим пакетом зашли в помещение службы и это материалы расследования, или эту вещь выносят после проведения обыска.

Дело НАБУ — неизвестный мужчина с пакетом в ГСФМ, 10 июня Фото: Украинская правда

На ресурсах НАБУ и САП пока не писали об обысках в службе финансового мониторинга.

Дело НАБУ — детали о фортификациях и Полтавской области

Государственная служба финансового мониторинга, которую 10 июня посетили с обыском НАБУ и САП, — это ведомство, которое занимается проверкой финансового состояния действующих и бывших государственных служащих и членов их семей, и другими проверками. На ресурсах ГСФМ нет информации об инциденте: последние публикации касаются РФ и анализа подозрительных операций с большим количеством наличности. Руководитель службы финмониторинга, Филипп Пронин, назначенный на должность в декабре 2025 года, пока не комментировал ситуацию с обысками.

Филипп Пронин ранее был главой Полтавской ОГА — именно с этой областью связаны фортификации, которые интересуют НАБУ (согласно данным УП). Между тем расследователи проекта "Наші гроші" писали о строительстве фортификационных сооружений, которые по заказу Полтавской ОГА построили под Святогорском Донецкой области. Согласно данным расследователей, качество этих сооружений не соответствовало требованиям.

Дело НАБУ — фортификации под Святогорском от Полтавской ОГА Фото: Суспільне

В материале "Наші гроші" говорится о том, что строительство фортификаций поручили ООО "Энки Констракшн", которая выполнила задание, но, как утверждают, не качественно и по завышенным ценам. Для этого заключили 16 контактов на общую сумму 370 млн грн. Расследователи изучили контакты и установили, что компания закупила бетонные пирамиды за 2 161 грн, а на самом деле они стоят в четыре раза меньше — 542 грн. НАБУ открыла уголовное производство по этим фактам в ноябре 2025 года.

Напоминаем, 10 июня Фокус писал о еще одном деле НАБУ, которое касалось злоупотребления государственными средствами: речь шла о сделке в воинской части на 350 млн грн.