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Вопрос к фортификациям: НАБУ и САП обыскали службу финансового мониторинга, — УП

фото входа в здание Службы финансового мониторинга
Служба финансового мониторинга заинтересовала НАБУ и САП (иллюстративное фото) | Фото: Google Maps

10 июня работников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заметили на пороге Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) в Киеве, сообщили источники медиа "Украинская правда". Выяснилось, что это пришли следователи для проведения обыска, связанного со строительством фортификаций и Полтавской областью. Филипп Пронин, нынешний глава финмониторинга и экс-глава Полтавской ОГА, пока молчит об инциденте.

НАБУ, а также САП, провели обыски в здании службы финмониторинга, говорится в лаконичном материале УП. Источники журналистов из ГСФМ сообщили о факте обыска и о том, что расследование антикоррупционеров связано со "строительством фортификаций в Полтавской области". Других деталей не было, поэтому не ясно, чьи кабинеты обыскивали, что нашли, сколько разворовали фигуранты и тому подобное.

В материале УП есть три фотографии с кадрами визита НАБУ и САП в ГСФМ. На первом фото — неизвестный мужчина в официальном темном костюме и темных очках, который на пороге здания финмониторинга контактирует с двумя гражданами. На втором фото группа разрослась до шести человек. О чем идет разговор не ясно, но один из присутствующих уперся руками в бока, как будто спорит.

Відео дня
фото троих человек на пороге ГСФМ во время обыска, 10 июня
Дело НАБУ — три человека на пороге ГСФМ во время обыска, 10 июня
Фото: Украинская правда
фото группы людей во время обыска в ГСФМ, 10 июня
Дело НАБУ — группа людей на пороге ГСФМ, 10 июня
Фото: Украинская правда

Третье фото — размытое изображение незнакомца, который несет белый пакет/папку с украинской государственной символикой. Не понятно, с этим пакетом зашли в помещение службы и это материалы расследования, или эту вещь выносят после проведения обыска.

фото мужчины с пакетом во время обыска НАБУ в ГСФМ, 10 июня
Дело НАБУ — неизвестный мужчина с пакетом в ГСФМ, 10 июня
Фото: Украинская правда

На ресурсах НАБУ и САП пока не писали об обысках в службе финансового мониторинга.

Дело НАБУ — детали о фортификациях и Полтавской области

Государственная служба финансового мониторинга, которую 10 июня посетили с обыском НАБУ и САП, — это ведомство, которое занимается проверкой финансового состояния действующих и бывших государственных служащих и членов их семей, и другими проверками. На ресурсах ГСФМ нет информации об инциденте: последние публикации касаются РФ и анализа подозрительных операций с большим количеством наличности. Руководитель службы финмониторинга, Филипп Пронин, назначенный на должность в декабре 2025 года, пока не комментировал ситуацию с обысками.

Филипп Пронин ранее был главой Полтавской ОГА — именно с этой областью связаны фортификации, которые интересуют НАБУ (согласно данным УП). Между тем расследователи проекта "Наші гроші" писали о строительстве фортификационных сооружений, которые по заказу Полтавской ОГА построили под Святогорском Донецкой области. Согласно данным расследователей, качество этих сооружений не соответствовало требованиям.

фото фортификаций под Святогорском от Полтавской ОВА
Дело НАБУ — фортификации под Святогорском от Полтавской ОГА
Фото: Суспільне

В материале "Наші гроші" говорится о том, что строительство фортификаций поручили ООО "Энки Констракшн", которая выполнила задание, но, как утверждают, не качественно и по завышенным ценам. Для этого заключили 16 контактов на общую сумму 370 млн грн. Расследователи изучили контакты и установили, что компания закупила бетонные пирамиды за 2 161 грн, а на самом деле они стоят в четыре раза меньше — 542 грн. НАБУ открыла уголовное производство по этим фактам в ноябре 2025 года.

Напоминаем, 10 июня Фокус писал о еще одном деле НАБУ, которое касалось злоупотребления государственными средствами: речь шла о сделке в воинской части на 350 млн грн.