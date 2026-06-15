Покарання для тих, хто пішов у СЗЧ: що і для кого може змінитися найближчим часом

До Верховної Ради подано законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо врахування пом'якшуючих обставин при застосуванні покарання за самовільне залишення військової частини стосовно військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, пов'язаних із захистом України".

У ньому пропонується дозволити судам застосовувати випробувальний термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили самоубивство, з огляду на фактори психологічного вигорання та недоліки в командуванні, повідомляє "Судово-юридична газета".

Ініціатор законопроекту, народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу, у пояснювальній записці зазначає, що в цій законодавчій ініціативі пропонується розділити підхід до покарання за СЗЧ щодо військових, які проходять службу за контрактом, та інших військових (мобілізованих).

"Тобто для тих, хто служить за контрактом, пропонується залишити покарання в принципі практично без змін. А ось для мобілізованих, які брали участь у бойових діях, застосовувати інструмент звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном відповідно до статті 75 цього Кодексу", — пояснив депутат.

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Посилаючись на відкриті офіційні джерела, Мазурашу зазначає, що станом на жовтень 2025 року за час російської широкомасштабної агресії проти України було порушено 311 327 кримінальних проваджень щодо військовослужбовців (приблизно 255 тис.) та дезертирства (близько 56,2 тис.).

Причиною такої ситуації він називає низку проблем, зокрема примусову мобілізацію, зневажливе ставлення деяких командирів до підлеглих, а також психологічне виснаження військовослужбовців, які тривалий час не мають можливості звільнитися зі служби або перевестися на тилові посади. За його словами, саме ці фактори нерідко стають причинами СЗЧ.

Наразі стаття 75 Кримінального кодексу забороняє звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном для осіб, які вчинили злочини за статтями 403, 405, 407, 408 та 429 в умовах воєнного стану.

У своєму проекті автор ініціативи пропонує виключити статтю 407 із цього переліку заборон. Це означає, що суд отримає право призначати випробувальний термін замість реального ув’язнення за самовільне залишення частини, з огляду на особу винного та обставини справи.

Як може змінитися відповідальність за СЗЧ

Законопроект пропонує диференціювати відповідальність за СЗЧ залежно від підстав проходження військової служби.

Для контрактників пропонується залишити без змін покарання за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану тривалістю понад три доби. Відповідно до ч. 5 ст. 407 КК України їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Водночас для мобілізованих військовослужбовців, які не проходять службу за контрактом і брали участь у бойових діях, в умовах особливого періоду (крім воєнного стану) за СЗЧ пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 3 років з обов’язковим застосуванням ст. 75 КК України, яка дозволяє звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У разі вчинення такого правопорушення в умовах воєнного стану або в бойових умовах покарання для цієї категорії військовослужбовців становитиме від 2 до 3 років позбавлення волі. При цьому також передбачається обов’язкове застосування випробувального терміну за умови, що особа брала участь у бойових діях.

На думку Мазурашу, ухвалення цього закону дозволить знизити напругу в суспільстві навколо питання про покарання за самооборону та продемонструвати, що держава з повагою ставиться до громадян, які зі зброєю в руках захищали Україну.

Нагадаємо, у Верховній Раді розкритикували методи мобілізації, які застосовують окремі працівники ТЦК.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України представило план реформи армії, який буде реалізовуватися у кілька етапів.