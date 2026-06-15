Наказание для тех, кто ушел в СОЧ: что и для кого может измениться в ближайшее время

В Верховную Раду внесли законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно учета смягчающих обстоятельств при применении наказания за самовольное оставление воинской части по отношению к военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины".

В нем предлагается разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СОЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Инициатор законопроекта, народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, в пояснительной записке отмечает, что в этой законодательной инициативе предлагается разделить подход к наказанию за СОЧ в части военных, которые проходят службу по контракту и других военных (мобилизованных).

"То есть для тех, которые служат по контракту, предлагается оставить наказание в принципе практически по-прежнему. А вот для мобилизованных, участвовавших в боевых действиях, применять инструмент освобождения от отбывания наказания с испытанием в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса", — объяснил депутат.

Відео дня

Со ссылкой на открытые официальные источники Мазурашу констатирует, что по состоянию на октябрь 2025 года за время российской широкомасштабной агрессии против Украины было открыто 311 327 уголовных производств в отношении СОЧ (примерно 255 тыс.) и дезертирства (около 56,2 тыс.).

Причиной такой ситуации он называет ряд проблем, в том числе принудительную мобилизацию, пренебрежение некоторых командиров к подчиненным, а также психологическое истощением военнослужащих, которые длительное время не имеют возможности уволиться со службы или перевестись на тыловые должности. По его словам, именно эти факторы нередко становятся причинами СОЧ.

Сейчас статья 75 Уголовного кодекса запрещает освобождение от отбывания наказания с испытанием для лиц, совершивших преступления по статьям 403, 405, 407, 408 и 429 в условиях военного положения.

Своим проектом автор инициативы предлагает исключить статью 407 из этого перечня запретов. Это означает, что суд получит право назначать испытательный срок вместо реального заключения за самовольное оставление части, учитывая личность виновного и обстоятельства дела.

Как может измениться ответственность за СОЧ

Законопроект предлагает дифференцировать ответственность за СОЧ в зависимости от оснований прохождения военной службы.

Для контрактников наказание за СОЧ в условиях военного положения продолжительностью более трех суток предлагается оставить без изменений. В соответствии с ч. 5 ст. 407 УК Украины им будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В то же время для мобилизованных военнослужащих, которые не проходят службу по контракту и принимали участие в боевых действиях, в условиях особого периода (кроме военного положения) за СОЧ предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет с обязательным применением ст. 75 УК Украины, которая позволяет освобождение от отбывания наказания с испытанием.

В случае совершения такого правонарушения в условиях военного положения или в боевой обстановке наказание для этой категории военнослужащих составит от 2 до 3 лет лишения свободы. При этом также предусматривается обязательное применение испытательного срока при условии, что лицо принимало участие в боевых действиях.

По мнению Мазурашу, принятие этого закона позволит снизить градус напряжения в обществе вокруг вопроса о наказании за СОЧ и продемонстрировать, что государство с уважением относится гражданам, которые с оружием в руках защищали Украину.

Напомним, в Верховной Раде раскритиковали методы мобилизации, которые применяют отдельные работники ТЦК.

Также сообщалось, что Минобороны Украины представило план реформы армии, который будет проходить в несколько этапов.