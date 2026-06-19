Україна не обговорює "обмежене перемир"я" з РФ, — ЗМІ

Раніше низка видань повідомляла, що в Україні нібито розглядають можливість укладення "обмеженого перемир’я" з Росією. Але тепер джерела стверджують, що це неправда.

"У нас немає ідеї щодо обмеженого перемир’я, про яке йдеться", — підкреслив співрозмовник "РБК-Україна", коментуючи матеріал The Economist, у якому стверджувалося, що в Україні розглядають можливість запровадження "обмеженого перемир’я" з Росією.

Джерело наголосило, що наразі подібні сценарії у керівництві країни не розглядаються.

За даними The Economist, під час неформальних переговорів між Росією та західними країнами обговорюється сценарій поетапного замороження бойових дій уздовж лінії фронту. Один із варіантів передбачає спочатку обмеження бойових дій у зоні 50–70 км по обидва боки фронту, а вже потім перехід до ширших домовленостей.

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Водночас Росія висуває вимоги щодо визнання окупації Криму та Донбасу, що є неприйнятним для України.

Тим часом у ЄС розгорілися дискусії через кулуарні контакти з Росією. Президента Європейської ради Антоніу Кошту розкритикували за те, що він не попередив партнерів про свої бесіди з представниками Кремля.

Крім того, європейські лідери закликають не поспішати з діалогом із країною-агресором, оскільки немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін прагне до справжнього миру.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що російський диктатор орієнтується виключно на позицію сили, тому країнам ЄС спочатку потрібно узгодити спільні позиції, щоб не повторювати помилок минулого.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розглядав можливість того, що війна в Україні припиниться.

А президент України Володимир Зеленський на зустрічі "Великої сімки" зазначив, що більшість росіян хоче, щоб війна закінчилася.