Украина не обсуждает "ограниченное перемирие" с РФ, — СМИ

Ранее ряд изданий сообщал, что в Украине якобы рассматривают возможность введения "ограниченного перемирия" с Россией. Но теперь источники утверждают, что это неправда.

"Идеи ограниченного перемирия, о котором идет речь, у нас нет", — подчеркнул собеседник "РБК-Украина", комментируя материал The Economist, в котором утверждалось, что в Украине рассматривают возможность введения "ограниченного перемирия" с Россией.

Источник подчеркнул, что сейчас подобные сценарии в руководстве страны не рассматриваются.

По данным The Economist, в ходе неформальных переговоров между Россией и западными странами обсуждается сценарий поэтапной заморозки боевых действий вдоль линии фронта. Один из вариантов предусматривает сначала ограничение боевых действий в зоне 50-70 км по обе стороны фронта, а уже затем переход к более широким договоренностям.

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В то же время Россия выдвигает требования о признании оккупации Крыма и Донбасса, что остается неприемлемым для Украины.

Тем временем в ЕС разгорелись дискуссии из-за кулуарных контактов с Россией. Президента Евросовета Антониу Кошту раскритиковали за то, что он не предупредил партнеров о своих беседах с представителями Кремля.

Кроме того, европейские лидеры призывают не спешить с диалогом со страной-агрессором, поскольку нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин стремится к реальному миру.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что российский диктатор ориентируется исключительно на позицию силы, поэтому странам ЕС сначала нужно согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Напомним, ранее Фокус рассматривал возможность того, что война в Украине прекратиться.

А президент Украины Владимир Зеленский на встрече "Большой семерки" отмечал, что большая часть россиян хочет, чтобы война закончилась.