Справа про домагання у потязі "Одеса-Київ": поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Пасажирка потяга "Одеса-Київ" звинуватила чоловіка в домаганнях. Той заявив, що це наклеп, а його цькують у соцмережах. Нині справою займаються "Укрзалізниця" та Нацполіція.

Дівчина написала пост у Threads в якому заявила, що о 4 ранку прокинулася від доторків невідомого чоловіка – свого сусіда по купе в плацкарті. Вона також стверджує, що звернулася трохи згодом до провідника, але викликати поліцію їй відмовили. Згодом на зв'язок вийшли чоловік, фото якого вона виклала у соцмережах, "Укрзалізниця" та поліція.

Дівчина написала, що її домагався сусід по купе

За словами жінки, близько четвертої ранку вона прокинулася від того, що хтось торкався її грудей. Спочатку пасажирка подумала, що їй здалося, однак, відкривши очі, побачила чоловіка поруч. Вона стверджує, що після цього чоловік пересів ближче та знову почав торкатися її руки, намагаючись дістатися до грудей.

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Пізніше жінка звернулася до провідника та повідомила про інцидент. У дописі в соцмережах вона стверджує, що їй відмовили викликати поліцію.

Скандал із домаганнями у потязі — реакція "Укрзалізниці"

Втім в "Укрзалізниці" заперечують, що відмовились викликати поліцію.

В "Укрзалізниці" відрегували на скандал

Також там повідомили, що намагались зв'язатись із жінкою, але вона не виходила на зв'язок.

В "Укрзалізниці" повідомили, що не можуть вийти на зв'язок із дівчиною

Чоловік, якого звинуватили у домаганнях, все заперечує

Натомість чоловік заперечує свою провину. У соцмережах він вказав, що одружений та має п’ятеро дітей. Їхав до Києва з сином з інвалідністю на планове обстеження. Також стверджує, що вночі спускався із верхнього місця в плацкарті лише по воду і коли піднімався на свою верхню полицю, міг зачепити дівчину.

Чоловік написав, що його цькують через наклеп

Він стверджує, що його нині цькують у соцмережах, як його родину. Він готовий співпрацювати із поліцією.

Згодом дівчина вийшла на зв'язок та повідомила, що нібито вже поспілкувалась із представниками поліції та "Укрзалізниці".

Дівчина стверджує, що вже поспілкувалась із поліцією

Скандал із домаганнями у потязі — Нацполіція розпочала кримінальне провадження

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України — "сексуальне насильство, тобто вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи".

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася мешканка Києва, яка заявила, що під час поїздки в плацкартному вагоні невідомий чоловік чіпав її частини тіла.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують свідків та збирають докази. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у обговорювали іншу ситуацію у потязі, коли чоловік відмовлявся звільнити місце, на яке квиток був у його сусідки по купе.

Тим часом провідник Олександр Барильник розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше, ставлення до так жіночих купе, скандальних бабусь та постійні конфлікти за найкращі місця у вагоні.