Дело о домогательствах в поезде "Одесса—Киев": полиция Киева возбудила уголовное дело

Пассажирка поезда "Одесса—Киев" обвинила мужчину в домогательствах. Тот заявил, что это клевета, и что его преследуют в соцсетях. В настоящее время делом занимаются "Укрзалізниця" и Нацполиция.

Девушка написала пост в Threads, в котором заявила, что в 4 утра проснулась от прикосновений неизвестного мужчины — своего соседа по купе в плацкарте. Она также утверждает, что чуть позже обратилась к проводнику, но ей отказали в вызове полиции. Впоследствии с ней связались мужчина, фото которого она выложила в соцсетях, "Укрзалізниця" и полиция.

Девушка написала, что к ней приставал сосед по купе

По словам женщины, около четырёх утра она проснулась от того, что кто-то прикасался к её груди. Сначала пассажирка подумала, что ей показалось, однако, открыв глаза, увидела мужчину рядом. Она утверждает, что после этого мужчина пересел поближе и снова начал трогать её руку, пытаясь дотянуться до груди.

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Позже женщина обратилась к проводнику и сообщила об инциденте. В посте в соцсетях она утверждает, что ей отказали в вызове полиции.

Скандал с домогательствами в поезде — реакция "Укрзалізниці"

Впрочем, в "Укрзалізниці" отрицают, что отказались вызвать полицию.

В "Укрзалізниці" отреагировали на скандал

Также там сообщили, что пытались связаться с женщиной, но она не выходила на связь.

В "Укрзалізниці" сообщили, что не могут связаться с девушкой

Мужчина, которого обвинили в домогательствах, всё отрицает

В свою очередь, мужчина отрицает свою вину. В соцсетях он указал, что женат и имеет пятерых детей. Он ехал в Киев с сыном-инвалидом на плановое обследование. Также он утверждает, что ночью спускался с верхней полки в плацкарте только за водой и, поднимаясь на свою верхнюю полку, мог задеть девушку.

Мужчина написал, что его преследуют из-за клеветы

Он утверждает, что сейчас его, как и его семью, подвергают нападкам в соцсетях. Он готов сотрудничать с полицией.

Впоследствии девушка вышла на связь и сообщила, что якобы уже пообщалась с представителями полиции и "Укрзалізниці".

Девушка утверждает, что уже поговорила с полицией

Скандал с домогательствами в поезде — Нацполиция возбудила уголовное дело

Следователи Дарницкого управления полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — "сексуальное насилие, то есть совершение любых насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего".

Как сообщили в полиции, в правоохранительные органы обратилась жительница Киева, которая заявила, что во время поездки в плацкартном вагоне неизвестный мужчина прикасался к её частям тела.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и собирают доказательства. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее обсуждалась другая ситуация в поезде, когда мужчина отказывался уступить место, на которое у его соседки по купе был билет.

Тем временем проводник Александр Барильник рассказал в эксклюзивном интервью "Фокусу" о пассажирах, которые раздражают его больше всего, о своем отношении к женским купе, о скандальных бабушках и о постоянных конфликтах за лучшие места в вагоне.