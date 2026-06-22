На Закарпатті чиновник та його спільниця наживалися на протезах для поранених військових: подробиці

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про висунення підозри виконуючому обов’язки керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його співучасниці.

Їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, призначених для людей з інвалідністю та військових, які втратили кінцівки під час війни, повідомили у прес-службі відомства. Вже відомо про щонайменше сім осіб, які постраждали від дій підозрюваних.

Як встановило слідство, чиновник та його спільниця налагодили схему, за якою держава оплачувала протези та інші засоби реабілітації, яких люди фактично не отримували. Людей, які потребували протезування, переконували заздалегідь підписати акти приймання-передачі про нібито отримання ними протезів або ортопедичних виробів. Після цього під різними приводами передачу виробів відкладали.

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Фото: police

Деталі схеми

Як уточнили в поліції регіону, чиновник діяв в інтересах приватного підприємства та за попередньою змовою зі спільницею організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Її "напарниця" неофіційно була регіональною представницею згаданого приватного підприємства та представляла його інтереси в регіоні. Вона проводила зустрічі з особами з інвалідністю, оформляла документи щодо попередніх замовлень на протезування, координувала роботу протезистів та брала участь у передачі виробів замовникам.

За даними слідства, жінка використовувала ці повноваження для оформлення документів із неправдивими відомостями щодо постачання технічних засобів реабілітації.

У окремих випадках протези взагалі не виготовлялися, проте в документах усе виглядало бездоганно: виріб нібито видано, людину нібито забезпечено необхідною допомогою.

"Саме ці документи ставали підставою для перерахування бюджетних коштів постачальнику. Таким чином, держава оплачувала засоби реабілітації, яких окремі особи фактично так і не отримали. Крім того, через "документальне" забезпечення необхідними засобами люди позбавлялися можливості отримати їх у загальному порядку в інших відповідних установах", — зазначили в поліції.

Сума збитків за підтвердженими випадками становить 592 тисячі гривень. Співучасники ділили кошти між собою порівну.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до цієї схеми, та перевіряють інші випадки можливого привласнення коштів, виділених на реабілітацію людей з інвалідністю та військовослужбовців.

У рамках розслідування в різних регіонах України було проведено обшуки. Вилучено робочу документацію, чернетки, банківські картки, мобільні телефони та готівку: 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень.

Фото: Офіс генпрокурора

Чиновнику Фонду інкримінують розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службове підроблення документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Дії його співучасниці кваліфіковано як сприяння розтраті чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 – ч. 4 ст. 191 КК України).

Співучасниця чиновника також отримала підозру Фото: Офіс генпрокурора

Наразі вирішується питання щодо вжиття відповідних заходів та відсторонення директора Фонду від обійманої посади. Крім того, прокурор ініціював питання про арешт майна підозрюваних.

Максимальне покарання за інкриміновані статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що НАБУ викрило схему в оборонній галузі на 350 мільйонів ₴.

Також повідомлялося, що на Закарпатті ТЦК фіктивно мобілізували "мертві душі" та військових.