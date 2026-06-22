На Закарпатье чиновник и его сообщница наживались на протезах для раненых военных: детали

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице.

Их подозревают в хищении бюджетных средств, предназначенных для людей с инвалидностью и военных, потерявших конечности на войне, рассказали в пресс-службе ведомства. Уже известно о не менее семи пострадавших от деятельности подозреваемых.

Как установило следствие, чиновник и его сообщница наладили механизм, когда государство оплачивало протезы и другие средства реабилитации, которых люди фактически не получали. Людей, которые нуждались в протезировании, убеждали заранее подписать акты приемки-передачи о якобы получении ими протезов или ортопедических изделий. После этого под разными предлогами передачу изделий откладывали.

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Фото: Нацполиция

Детали схемы

Как уточнили в полиции региона, чиновник действовал в интересах частного предприятия и по предварительному сговору с сообщницей организовал механизм незаконного завладения бюджетными средствами.

Его "напарница" неофициально была региональной представительницей упомянутого частного предприятия и представляла его интересы в регионе. Она проводила встречи с лицами с инвалидностью, оформляла документы по предварительным заказам на протезирование, координировала работу протезистов и участвовала в передаче изделий заказчикам.

По данным следствия, женщина использовала эти полномочия для оформления документов с ложными сведениями о поставке технических средств реабилитации.

В отдельных случаях протезы вообще не производились, однако в документах все выглядело безупречно: изделие якобы выдано, человек якобы обеспечен необходимой помощью.

"Именно эти документы становились основанием для перечисления бюджетных средств поставщику. Таким образом, государство оплачивало средства реабилитации, которых отдельные люди фактически так и не получили. Кроме того, из-за "документального" обеспечения необходимым люди лишались возможности получить их в общем порядке в других соответствующих учреждениях", — отметили в полиции.

Сумма ущерба по подтвержденным эпизодам составляет 592 тысячи гривен. Средства сообщники делили пополам между собой.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают круг причастных к схеме и проверяют другие случаи возможного присвоения средств, выделенных на реабилитацию людей с инвалидностью и военных.

В рамках следствия в разных регионах Украины прошли обыски. Изъята рабочая документация, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги: $3200, 1470 евро и 780 тысяч гривен.

Фото: Офис генпрокурора

Чиновнику Фонда инкриминирована растрата бюджетных средств в условиях военного положения и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Действия его соучастницы квалифицированы как содействие растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 – ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Соучастница чиновника тоже получила подозрение Фото: Офис генпрокурора

Решается вопрос об избрании им мер и отстранении директора Фонда от занимаемой должности. Кроме того, прокурором инициирован вопрос об аресте имущества подозреваемых.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, НАБУ разоблачило схему в оборонке на ₴350 миллионов.

Также сообщалось, что на Закарпатье ТЦК фиктивно мобилизовали "мертвые души" и военных.