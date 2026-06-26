У під'їзді київської багатоповерхівки виявили лося: що сталося з твариною (відео)

Патрульні поліцейські Києва зіткнулися з незвичайною ситуацією в місті, до якої була причетна дика тварина.

У Святошинському районі столиці місцеві мешканці буквально обривали лінію "112" дзвінками з повідомленнями про те, що по району розгулює лось, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Приїхали, шукали, а він… стоїть собі у під’їзді багатоповерхівки, сховався. Не пояснив причини своїх дій", — пише він.

За його словами, разом із фахівцями та небайдужими мешканцями тварину безпечно повернули до лісу.

Поліцейський також опублікував кадри проведення спецоперації з порятунку лося. Щоб тварина не злякалася і від страху не поранила людей, йому ввели снодійне, після чого винесли з під'їзду, завантажили в пікап і відвезли назад у дику природу.

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"Тварина ціла й неушкоджена. Під наглядом захисників тварин та єгеря тварину приспали й доправили до лісництва під Києвом. Там її випустили на волю", — повідомили ТСН.ua у патрульній поліції Києва.

Нагадаємо, що 23 березня на Рівненщині у ДТП потрапив відомий в Україні олень Борис — його збив автомобіль, після чого водій залишив транспортний засіб на місці події та втік.

Після інциденту тварину деякий час вважали зниклою, проте згодом стало відомо, що вона вижила, хоча й отримала серйозні травми, зокрема перелом ноги. Через це Борис був виснажений, уникав навантаження на пошкоджену кінцівку й тримався подалі від людей, ховаючись глибше в лісових масивах.

У травні оленя доправили до Києва для проведення повного ветеринарного обстеження. Тоді ж повідомлялося, що через складність травм, отриманих внаслідок наїзду, тварині може знадобитися оперативне втручання.

Згодом Борис знову потрапив у ДТП. 7 травня близько 00:37, під час транспортування зоозахисниками із Зарічного (Рівненська область), у мікроавтобус, у якому перевозили тварину, врізався легковий автомобіль.