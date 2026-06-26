В подъезде киевской многоэтажки обнаружили лося: что случилось с животным (видео)

Патрульные полицейские Киева столкнулись с необычной ситуацией в городе с участием дикого животного.

В Святошинском районе столицы местные жители буквально обрывали линию "112" с сообщением о том, что по району разгуливает лось, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Приехали, искали, а он… в подъезде многоэтажки стоит себе, спрятался. Не объяснил причины своих действий", — пишет он.

По его словам, вместе со специалистами и неравнодушными жителями животное безопасно вернули в лес.

Полицейский также поделился кадрами проведения спецоперации по спасению лося. Чтобы животное не пугалось и со страха не покалечило людей, ему вкололи снотворное, после чего вынесли из подъезда, погрузили в пикап и отвезли обратно в дикую природу.

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"Животное целое и невредимое. Под контролем зоозащитников и егеря животное приспали и перевезли в лесничество под Киевом. Там его отпустили на свободу", — сообщили ТСН.ua в патрульной полиции Киева.

Напомним, что 23 марта на Ровенщине в ДТП попал известный в Украине олень Борис — его сбил автомобиль, после чего водитель оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся.

После инцидента животное некоторое время считалось пропавшим, однако впоследствии стало известно, что оно выжило, хотя и получило серьезные травмы, в частности перелом ноги. Из-за этого Борис был истощен, избегал нагрузки на поврежденную конечность и держался в стороне от людей, прячась глубже в лесных массивах.

В мае оленя перевезли в Киев для проведения полного ветеринарного обследования. Тогда же сообщалось, что из-за сложности травм, полученных в результате наезда, животному может понадобиться оперативное вмешательство.

Впоследствии Борис снова попал в ДТП. Во время транспортировки зоозащитниками из Заречного Ровенской области 7 мая около 00:37 в микроавтобус, в котором перевозили животное, врезался легковой автомобиль.