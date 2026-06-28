Верховна Рада нагородила Кучму відзнакою імені Чорновола: вручив Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук з нагоди Дня Конституції нагородив Леоніда Кучму новою українською відзнакою. Її запровадили менше ніж рік тому.

У неділю, 28 червня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив другому президенту Леоніду Кучмі нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Почесну відзнаку Верховної Ради запровадили у серпні 2025 року. Нею нагороджують за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів та внесок у міжпарламентську співпрацю.

Почесна відзнака має форму медалі з рельєфним погруддям Вячеслава Чорновола, що відтворює пам’ятник, встановлений у Львові, з характерним жестом з трьох пальців правої руки у вигляді "тризуба".

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Нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола Фото: Верховна Рада

Леонід Кучма був співголовою Конституційної комісії, яка працювала над підготовкою Основного Закону. Конституцію Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року, під час його першої президентської каденції.

Голова Народного руху України В'ячеслав Чорновол був співавтором Конституції. Він загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Борисполем. Існують теорії, що смерть популярного політика напередодні президентських виборів була невипадковою.

Фокус раніше писав про очевидні політичні замовлення, які досі не можуть довести.

Нагадаємо, що до 30-річчя Конституції України створили її повний переклад жестовою мовою для людей із порушеннями слуху.