Вперше за 30 років: Конституцію України переклали для людей з порушеннями слуху

До 30-річчя Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою. Проєкт покликаний зробити конституційні права та норми доступнішими для людей із порушеннями слуху.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Там зазначили, що переклад став ще одним кроком до посилення безбар’єрності та забезпечення доступу до правової інформації для людей з порушеннями слуху.

Для роботи над проєктом залучили дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Це було необхідно для того, щоб переклад був зрозумілим користувачам у різних регіонах країни.

До адаптації Конституції також долучили фахівців з української жестової мови та права. Вони контролювали точність юридичних формулювань і стежили за тим, щоб зміст статей Основного закону не був спотворений під час перекладу.

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Завдяки проєкту конституційні права та обов’язки стали доступнішими для громадян із порушеннями слуху. Переклад Конституції українською жестовою мовою став першим таким проєктом в Україні.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що проведення виборів під час війни можливе лише за виконання трьох ключових умов. Серед них — припинення бойових дій, наявність надійних гарантій безпеки для громадян та створення механізмів голосування для військових і українців, які перебувають за кордоном.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна має провести вибори. На його думку, відтермінування голосування через повномасштабну війну з Росією не відповідає демократичним принципам.