Конституція України не забороняє проведення виборів під час війни: Веніславський окреслив умови

В українській Конституції немає прямої заборони на проведення виборів президента в умовах дії правового режиму воєнного стану. Тобто імперативна норма в основному законі відсутня.

Конституція не дозволяє проведення парламентських виборів, якщо повноваження Верховної Ради завершуються під час дії воєнного стану, але прямо не забороняє обрати президента. Про це Radio NV зазначив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, що залежно від того, чи готова країна провести вибори, Україні виставляться не лише політичні умови, але й військова допомога.

Тому, визнав Веніславський, треба обирати між дуже важливими речами: проведення виборів у дуже складних умовах заради збереження підтримки або ж відстоювання територіальної цілісності і державного суверенітету фактично без допомоги.

Відео дня

Важливо

Три умови: Подоляк розповів, коли в Україні можуть пройти вибори

Нардеп зазначив, що правовий режим воєнного стану може бути скасований тоді, коли зникнуть загрози. Наразі небезпеки, які викликали необхідність введення такого режиму, нікуди не зникли, тому в найближчій перспективі його анулювання практично нереальне.

Федір Веніславський зауважив, що коли американські партнери наполягають на проведенні виборів, то Київ абсолютно логічно має вимагати від Вашингтону гарантій безпеки для учасників виборчого процесу.

"А це можливо виключно, коли буде режим припинення вогню", — наголосив він.

Якщо партнери України зможуть переконати Росію на час проведення виборів припинити вогонь та терористичні атаки, парламентарі зможуть сформулювати формат виборів, який забезпечить їх проведення, — не виключає народний обранець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна повинна провести вибори. За його словами, перенесення виборів, навіть в умовах вторгнення Росії, суперечить принципам демократії.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відповів, що "готовий до цього завжди".