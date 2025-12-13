Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны: Вениславский очертил условия

В украинской Конституции нет прямого запрета на проведение выборов президента в условиях действия правового режима военного положения. То есть императивная норма в основном законе отсутствует.

Конституция не позволяет проведение парламентских выборов, если полномочия Верховной Рады завершаются во время действия военного положения, но прямо не запрещает избрать президента. Об этом Radio NV отметил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в зависимости от того, готова ли страна провести выборы, Украине выставятся не только политические условия, но и военная помощь.

Поэтому, признал Вениславский, надо выбирать между очень важными вещами: проведение выборов в очень сложных условиях ради сохранения поддержки или же отстаивание территориальной целостности и государственного суверенитета фактически без помощи.

Нардеп отметил, что правовой режим военного положения может быть отменен тогда, когда исчезнут угрозы. Пока что опасности, которые вызвали необходимость введения такого режима, никуда не исчезли, поэтому в ближайшей перспективе его аннулирование практически нереально.

Федор Вениславский отметил, что когда американские партнеры настаивают на проведении выборов, то Киев абсолютно логично должен требовать от Вашингтона гарантий безопасности для участников избирательного процесса.

"А это возможно исключительно, когда будет режим прекращения огня", — подчеркнул он.

Если партнеры Украины смогут убедить Россию на время проведения выборов прекратить огонь и террористические атаки, парламентарии смогут сформулировать формат выборов, который обеспечит их проведение, — не исключает народный избранник.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна провести выборы. По его словам, перенос выборов, даже в условиях вторжения России, противоречит принципам демократии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил, что "готов к этому всегда".