К 30-летию Конституции Украины впервые был подготовлен её полный перевод на украинский язык жестов. Проект призван сделать конституционные права и нормы более доступными для людей с нарушениями слуха.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Там отметили, что перевод стал ещё одним шагом на пути к обеспечению безбарьерности и доступа к правовой информации для людей с нарушениями слуха.

К работе над проектом привлекли девять переводчиков, владеющих различными диалектами украинского языка жестов. Это было необходимо для того, чтобы перевод был понятен пользователям в разных регионах страны.

К работе над адаптацией Конституции также привлекли специалистов по украинскому жестовому языку и праву. Они контролировали точность юридических формулировок и следили за тем, чтобы содержание статей Основного закона не было искажено при переводе.

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Благодаря этому проекту конституционные права и обязанности стали более доступными для граждан с нарушениями слуха. Перевод Конституции на украинский язык жестов стал первым подобным проектом в Украине.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов во время войны возможно лишь при выполнении трёх ключевых условий. Среди них — прекращение боевых действий, наличие надежных гарантий безопасности для граждан и создание механизмов голосования для военных и украинцев, находящихся за рубежом.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна провести выборы. По его мнению, отсрочка голосования из-за полномасштабной войны с Россией не соответствует демократическим принципам.