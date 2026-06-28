Верховная Рада наградила Кучму орденом имени Чорновола: вручил Стефанчук

Спикер парламента Руслан Стефанчук по случаю Дня Конституции наградил Леонида Кучму новой украинской наградой. Она была учреждена менее года назад.

В воскресенье, 28 июня, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил второму президенту Леониду Кучме нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Чорновола. Об этом сообщают украинские СМИ.

Почетная награда Верховной Рады была учреждена в августе 2025 года. Ею награждают за выдающиеся заслуги в становлении и развитии украинского парламентаризма, укреплении демократических институтов и вклад в межпарламентское сотрудничество.

Почетная награда имеет форму медали с рельефным бюстом Вячеслава Чорновола, воспроизводящим памятник, установленный во Львове, с характерным жестом из трех пальцев правой руки в виде "тризуба".

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Нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Чорновола Фото: Верховная Рада

Леонид Кучма был сопредседателем Конституционной комиссии, которая занималась подготовкой Основного закона. Конституция была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года, во время его первого президентского срока.

Председатель "Народного руха Украины" Вячеслав Чорновол был соавтором Конституции. Он погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Борисполем. Существуют теории, что смерть популярного политика накануне президентских выборов была неслучайной.

Фокус ранее писал об очевидных политических заказах, которые до сих пор не могут доказать.

Напомним, что к 30-летию Конституции Украины был подготовлен ее полный перевод на язык жестов для людей с нарушениями слуха.