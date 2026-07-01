У Рівненській області п`яна пенсіонерка сіла за кермо буса: чим це закінчилося

Поліцейські виявили 1,83 проміле алкоголю в крові 69-річної мешканки міста Сарни Рівненської області, коли зупинили мікроавтобус, яким вона керувала.

Інформацію про те, що містом їздить автомобіль, за кермом якого, ймовірно, перебуває п’яний водій, котрий порушує правила дорожнього руху, повідомили на номер "102" напередодні близько 23:00, розповіли в регіональному управлінні Нацполіції.

Екіпаж вирушив на пошуки порушника, і незабаром поліцейські виявили мікроавтобус Renault Master. Під час спілкування з 69-річною водійкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Коли вона пройшла перевірку за допомогою алкотестера, на екрані з’явилися цифри — 1,83 проміле.

На пенсіонерку склали адміністративний протокол Фото: Нацполiцiя Украiни

Поліція склала адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

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Нещодавно повідомлялося, що 15-річний підліток за кермом електромобіля Tesla врізався у дві припарковані іномарки у дворі житлового комплексу "Варшавський" у Подільському районі Києва. Під час з'ясування обставин з'ясувалося, що хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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