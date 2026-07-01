В Ровненской области пьяная пенсионерка каталась за рулем буса: чем это закончилось

1,83 промилле алкоголя обнаружили в крови 69-летней жительницы города Сарны Ровненской области полицейские, когда остановили микроавтобус под ее управлением.

Информация о том, что по городу разъезжает авто, за рулем которого, вероятно, пьяный водитель, нарушающий правила дорожного движения, поступила на номер "102" накануне около 23:00, сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Экипаж выехал на поиски нарушителя, и уже вскоре полицейские обнаружили микроавтобус Renault Master. Во время общения с 69-летней водительницей инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.

Когда она прошла осмотр с помощью алкотестера, на экране высветились цифры в 1,83 промилле.

На пенсионерку составили админпротокол Фото: Нацполиция Украины

Полиция составила админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

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Недавно сообщалось, что 15-летний подросток за рулем электрромобиля Tesla врезался в две припаркованные иномарки во дворе жилого комплекса "Варшавский" в Подольском районе Киева. При проверке обстоятельств оказалось, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали что возле Черновцов посреди автотрассы, которая проходит через село Молница, грузовик с цистерной врезался в придорожный столб. После этого машина не остановилась, поскольку водитель решил скрыться с места ДТП. Когда полиция его догнала, то выяснилось, что за рулем был пьяный священнослужитель.