В Ровненской области пьяная пенсионерка каталась за рулем буса: чем это закончилось
1,83 промилле алкоголя обнаружили в крови 69-летней жительницы города Сарны Ровненской области полицейские, когда остановили микроавтобус под ее управлением.
Информация о том, что по городу разъезжает авто, за рулем которого, вероятно, пьяный водитель, нарушающий правила дорожного движения, поступила на номер "102" накануне около 23:00, сообщили в региональном управлении Нацполиции.
Экипаж выехал на поиски нарушителя, и уже вскоре полицейские обнаружили микроавтобус Renault Master. Во время общения с 69-летней водительницей инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.
Когда она прошла осмотр с помощью алкотестера, на экране высветились цифры в 1,83 промилле.
Полиция составила админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.
Недавно сообщалось, что 15-летний подросток за рулем электрромобиля Tesla врезался в две припаркованные иномарки во дворе жилого комплекса "Варшавский" в Подольском районе Киева. При проверке обстоятельств оказалось, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.
Также мы писали что возле Черновцов посреди автотрассы, которая проходит через село Молница, грузовик с цистерной врезался в придорожный столб. После этого машина не остановилась, поскольку водитель решил скрыться с места ДТП. Когда полиция его догнала, то выяснилось, что за рулем был пьяный священнослужитель.