Витекло понад 350 тонн нафтопродуктів: на Оболоні рятують озеро Кирилівське (відео)

Понад 350 тонн нафтопродуктів та паливної емульсії потрапило в озеро Кирилівське на Оболоні в Києві після того, як ЗС РФ завдали удару по АЗС під час масштабної ракетно-дронової атаки на місто 2 липня.

Ще більшого забруднення вдалося уникнути лише завдяки оперативній роботі рятувальників, заявили в Міністерстві економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України.

Підрозділи ДСНС оперативно розгорнули на воді та на шляхах витоку бонові загородження, що дозволило ізолювати масляну пляму, зупинити її поширення та убезпечити незабруднену частину каскаду озер Опечень.

Фахівці реалізують двоетапний план екстреного очищення водойми, щоб повністю ліквідувати нафтову пляму. Зараз спецтехніка ДСНС знімає основний, важкий шар забруднення нафтопродуктами товщиною 5–7 см за допомогою плавучих насосів-скімерів. Як це відбувається, рятувальники показали на відео у своїх соцмережах.

Відео дня

Одразу після цього поверхню води оброблять нафтовпоглинаючим сорбентом. Цей препарат діє як "екологічна губка", зв’язуючи залишки тонкої масляної плівки у щільні з’єднання, які потім видалять із водойми. Це дозволить запобігти отруєнню дна та підземних вод.

Очищення озера здійснюється у два етапи Фото: ДСНС

Як повідомляє канал "КС: новини Київ", з озера вже відкачано 25 кубометрів паливно-мастильних матеріалів.

"Біля озера досі відчувається різкий запах, а рятувальники фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин", — зазначають журналісти.

У забрудненому озері гине жива природа Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Державна екологічна інспекція наголошує на суворій забороні купання, вилову риби та будь-якого контакту з водою в озерах Кирилівському та Йорданському до повної нормалізації показників хімічного стану води.

Нагадаємо, під час обстрілу Києва в ніч на 2 липня загинули 30 осіб, понад 90 отримали поранення. Російська армія націлилася на житлові квартали та підприємства, завдавши величезної шкоди.

Зокрема, згоріли склади інтернет-магазину MOYO, видавництва BookChef, з продукцією OKwine та Wine Hunters, склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста та багато іншого.

Після обстрілу в Києві погіршилася якість повітря. До запаху гару від пожеж, що виникли після обстрілів, додався дим від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.