Утекло более 350 тонн нефтепродуктов: на Оболони спасают озеро Кирилловское (видео)

Более 350 тонн нефтепродуктов и топливной эмульсии попало в озеро Кирилловское на Оболони в Киеве после того, как ВС РФ ударили по АЗС во время масштабной ракетно-дроновой атаки на город 2 июля.

Еще большего загрязнения удалось избежать только благодаря оперативной работе спасателей, заявили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Подразделения ГСЧС оперативно развернули на воде и на путях утечки боновые заграждения, что порзволило отделить масляное пятно, остановить его распространение и обезопасить незагрязненную часть каскада озер Опечень.

Специалисты реализуют двухэтапный план экстренной очистки водоема, чтобы полностью ликвидировать масляное пятно. Сейчас спецтехника ГСЧС снимает основной, тяжелый слой загрязнения нефтепродуктами толщиной 5-7 см с помощью плавучих насосов-скиммеров. Как это происходит, спасатели показали на видео у себя в соцсетях.

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Сразу после этого зеркало воды обработают нефтепоглощающим сорбентом. Этот препарат действует как "экологическая губка", связывая остающуюся тонкую масляную пленку в плотные соединения, которые затем удалят из водоема. Это позволит предотвратить отравление дна и подземных вод.

Очистка озера проводится в два этапа Фото: ГСЧС

Как сообщает канал "КС: новини Київ", из озера уже откачано 25 кубометров горюче-смазочных материалов.

"У озера до сих пор чувствуется резкий запах, а спасатели фиксируют гибель рыбы, птиц, лягушек, насекомых и других животных", — констатируют журналисты.

В загрязненном озере гибнет живность Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Государственная экологическая инспекция отмечает строгий запрет купания, отлова рыбы и любого контакта с водой в озерах Кирилловском и Иорданском до момента полной нормализации показателей химического состояния воды.

Напомним, во время обстрела Киева в ночь на 2 июля погибли 30 человек, более 90 получили ранения. Российская армия нацелилась на жилые кварталы и бизнесы, нанеся огромный ущерб.

В частности, сгорели склады интернет-магазина MOYO, издательства BookChef, с продукцией OKwine и Wine Hunters, склад с гуманитарной помощью Красного Креста и многое другое.

После обстрела в Киеве ухудшилось качество воздуха. К запаху гари от пожаров после прилетов добавился дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.