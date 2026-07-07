Росіяни пошкодили унікальний вітряк у музеї Пірогово (фото)

Під час масованого обстрілу Росією Києва та Київської області в ніч на 6 липня пошкоджень зазнав і Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогово.

Вибухова хвиля пошкодила музейний експонат — вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933–1934 роками, що входить до експозиції "Полісся", повідомили в Міністерстві культури.

"Вибухова хвиля змістила шатрову частину (дах) вітряка відносно основної конструкції, а також пошкодила його лопаті та кріплення. За висновком фахівців, ці елементи не підлягають відновленню", — йдеться у публікації.

Фото: Міністерство культури

Наразі співробітники музею оцінюють завдані збитки та готують документи для ремонту й реставрації. Факт пошкодження зафіксовано Національною поліцією України.

Фото: Міністерство культури

Голова Мінкульту Тетяна Бережна наголосила на значенні та унікальності цього експоната:

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"Вітряк із Юнаківки пережив десятиліття історії, зберігав пам’ять про життя цілих поколінь українців, а сьогодні вночі постраждав від російської агресії. Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни Росії проти української культури. Міністерство культури України фіксує наслідки атаки, координує роботу щодо захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про злочини Росії проти української культури".

У відомстві зазначили, що цей вітряк є цінним зразком дерев'яного млинарства першої половини ХХ століття та важливою складовою експозиції "Полісся", яка представляє традиційну архітектуру та побут цього українського регіону.

Фото: Міністерство культури

Одна з наймасштабніших атак на українську столицю напередодні забрала життя 19 осіб лише в Києві. Ще 76 постраждалих отримали поранення. 24 з них — у лікарнях.

У Києві 7 липня оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, під час комбінованої масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня росіяни завдали удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка, знищивши унікальну колекцію костюмів і спричинивши серйозні руйнування.

Також повідомлялося, що під час того самого обстрілу росіяни атакували Києво-Печерську лавру в Києві, внаслідок чого на місці спалахнула сильна пожежа.