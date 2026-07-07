Россияне повредили уникальную ветряную мельницу в музее Пирогово (фото)

Во время массированного обстрела Россией Киева и Киевской области в ночь на 6 июля повреждения получил и Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Взрывная волна повредила музейный экспонат — ветряную мельницу из села Юнаковка Сумской области, датированную 1933–1934 годами и входящую в экспозицию "Полесье", сообщили в Министерстве культуры.

"Взрывная волна сместила шатровую часть (крышу) ветряной мельницы относительно основной конструкции, а также повредила ее лопасти и крепления. По заключению специалистов эти элементы не подлежат восстановлению", — говорится в публикации.

Фото: Министерство культуры

Сейчас сотрудники музея оценивают причиненный ущерб и готовят документы для ремонта и реставрации. Факт повреждения зафиксирован Национальной полицией Украины.

Фото: Министерство культуры

Глава Минкульта Татьяна Бережная подчеркнула значение и уникальность этого экспоната:

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"Ветряная мельница из Юнаковки пережила десятилетие истории, хранила память о жизни целых поколений украинцев, а сегодня ночью пострадала от российской агрессии. Это очередное преступление против нашего наследия и еще одно свидетельство системной войны России против украинской культуры. Министерство культуры Украины фиксирует последствия атаки, координирует работу по защите памятника и продолжает информировать международных партнеров о преступлениях россии против украинской культуры".

В ведомстве отметили, что эта мельница является ценным образцом деревянного мельничества первой половины ХХ века и важной составляющей экспозиции "Полесье", представляющей традиционную архитектуру и быт украинского региона.

Фото: Министерство культуры

Одна из самых масштабных атак на украинскую столицу накануне унесла жизни 19 человек только в Киеве. Еще 76 пострадавших получили ранения. 24 из них — в больницах.

В Киеве 7 июля объявлен днем траура.

Напомним, во время комбинированной массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня россияне нанесли удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко, уничтожив уникальную коллекцию костюмов и причинив серьезные разрушения.

Также сообщалось, что во время того же обстрела россияне атаковали Киево-Печерскую лавру в Киеве, в результате чего на месте вспыхнул сильный пожар.