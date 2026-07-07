Рятувальники зламали поштомат у Рівному, щоб дістати звідти дівчину (відео)

Незвичайний виклик зафіксувала Державна служба з надзвичайних ситуацій у Рівному.

7 липня близько шостої години ранку диспетчери ДСНС отримали дзвінок від схвильованого підлітка, який повідомив, що на вулиці Київській у обласному центрі дівчина опинилася зачиненою в камері поштомату, йдеться в повідомленні рятувальників.

Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального інструменту відкрили клітку й визволили дівчину. Медична допомога їй не знадобилася.

Ця історія вже стала вірусною в мережі, і в коментарях користувачі ламають голову над тим, як вона там опинилася, а також цікавляться, чи обов’язково було ламати дверцята, які міг би допомогти відкрити співробітник "Нової пошти", якій належить поштомат.

Відео дня

У поліції поки що не прокоментували цей інцидент.

Зазначимо, що у 2023 році в Полтаві в подібній ситуації опинилася п’ятирічна дитина, яка застрягла в камері поштомату, коли гралася з друзями. Щоб його врятувати, також залучили співробітників ДСНС, які зламали камеру.

Нагадаємо, що 16-річний український підліток "обдурив" поштомати на 500 тисяч грн.

Також повідомлялося, що в Житомирі підлітки пограбували щонайменше 5 магазинів.