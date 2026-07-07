Спасатели взломали почтомат в Ровно, чтобы достать оттуда девушку (видео)

Необычный вызов зафиксировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ровно.

Диспетчеры ГСЧС приняли звонок от взволнованного подростка 7 июля около шести часов утра, который сообщил, что на улице Киевской областного центра девушка оказалась закрытой в ячейке почтомата, говорится в сообщении спасателей.

Сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место и с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку. Медицинская помощь ей не понадобилась.

История уже завирусилась в сети, и в комментариях пользователи ломают голову, как она там оказалась, а также интересуются, обязательно ли было ломать дверцу, которую помог бы открыть сотрудник "Новой почты", которой принадлежит почтомат.

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В полиции инцидент пока никак не комментировали.

Отметим, что в 2023 году в Полтаве в аналогичной ситуации оказался пятилетний ребенок, которій оказался запертым в каморке почтомата, когда играл с друзьями. Чтобы его спасти, также задействовали сотрудников ГСЧС, которые взломали каморку.

Напомним, 16-летний украинский подросток "обманул" почтоматы на 500 тысяч грн.

Также сообщалось, что в Житомире подростки ограбили по меньшей мере 5 магазинов.